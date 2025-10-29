″チャッキーFamily″ほしのあき、家族で仮装しUSJを満喫！「素敵な家族」とファンも感激
タレントのほしのあきがInstagramを更新し、家族で映画「チャイルド・プレイ」のキャラクター、チャッキーに扮してユニバーサル・スタジオ・ジャパンを楽しむ様子を投稿した。投稿は「チャッキーFamily」とのタイトルで、楽しいひとときをシェアしている。
さらに、ほしのあきは「今年のコーデも素敵です」といったコメントを添え、家族全員がチャッキーになりきっている姿を披露。ファンからは「昨日ハリポタエリアでお見かけしました」「チャッキーとはシブい」「仲良しな家族素敵」といった温かい反応が寄せられている。また、「今年は小4の娘も、日曜にチャッキーしました」といったコメントも見受けられた。
