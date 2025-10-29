″娘のご飯シェアがブーム″バービーの育児エピソードが話題に！手島優も共感し「うちも一緒」とコメント
お笑いタレントのバービーがInstagramで育児の日常をシェアしており、最近では1歳2ヶ月の娘とのコミュニケーションに関する投稿が話題だ。バービーは「最近の娘は私にご飯を与えることがブームのようです。これは分け与えたいという優しさなのか、動物園のふれあいコーナーのような好奇心なのか... おそらく後者です。」と綴った。
続けて「いずれにしても喉の奥まで直接食べ物を届けてくれるので、苦しさはありますが、ありがたくいただいております。」と、娘が母親にご飯を与える様子をユーモラスに伝えた。
この投稿にタレントの手島優が「うちも一緒笑」とコメントし、ユーザーからは「うちの娘は3歳ですが何でもひと口ずつ味見させてくれます。笑」「進撃の巨人かと思った〜」「うちの1歳2ヶ月の娘も全く同じですwwww」など多くユーモアな反響が多く寄せられた。
