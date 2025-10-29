県内では29日、男鹿市・鹿角市・由利本荘市のカキの木や果樹園で、クマによる被害が相次いで確認されています。



警察が注意を呼びかけています。



男鹿警察署の調べによりますと29日午前6時ごろ、男鹿市北浦相川字島田岱の70代の男性が自宅敷地内のカキの木を確認したところ、カキ約40個が食い荒らされているのを見つけました。



カキの木にはクマのものとみられる爪痕があったということです。





また、鹿角警察署の調べによりますと29日午前6時半ごろ、70代の男性が鹿角市花輪字柴内谷地中の果樹園を確認したところ、リンゴ約100個が食い荒らされているのを見つけました。果樹園内には、クマのものとみられるフンがあったということです。果樹園から近くの民家までは約50メートルです。被害は由利本荘市でも確認されています。由利本荘警察署の調べによりますと29日午前10時ごろ、由利本荘市矢島町立石字前田表の70代の男性が自宅敷地内のカキの木の枝が折られ、カキ約100個が食い荒らされているのを見つけました。また、由利本荘市船岡字道下では60代の男性が午前10時ごろに自宅敷地内の見回りをしたところ、カキの実がついた枝が数本折られ、カキが食い荒らされているのを見つけました。いずれも、カキの木にはクマのものとみられる爪痕が残されていたほか、木の下にはフンがありました。