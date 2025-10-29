ドラえもん声優交代20周年！″スネオ″役関智一が祝福の投稿「ありがとう御座います」
声優の関智一が、最近ドラえもんの声優交代20周年を祝うイベントに参加し、その様子をInstagramでシェアした。投稿には、「ドラえもんの声優交代して20周年のお祝いがありました。ありがとう御座います」とコメント。投稿にはドラえもん声優たちのネームプレートや、山盛りのどら焼きの写真が添えられており、賑やかな雰囲気が伝わってくる。
この投稿にフォロワーからは「20周年おめでとうございます」「どら焼きタワー！すごい！20周年おめでとうございます」「もうそんなに…おめでとうございます」といった祝福の声が寄せられ、一度は見てみたかった漫画どおりのどら焼きの山にも「すごい」と驚きのコメントが。さらには「ジャイアン昴くんも大人になったわけだ(笑)」といった親しみのある反応も見受けられた。
