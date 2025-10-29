「チームとしては痛いけど…」今夏にエースが退団。鎌田大地が明かす現在のパレスの状況「僕自身はボールを触る回数が増えた」【現地発】
クリスタル・パレスに所属する鎌田大地が、現在のチーム状態を語った。
パレスは今夏、昨季までエースだったエベレチ・エゼがアーセナルへ移籍。今季は苦戦が予想されたものの、ここまでプレミアリーグ開幕から９試合を終えて、３勝４分２敗と悪くないスタートを切っており、そのなかで鎌田はチームの司令塔としてハイパフォーマンスを続けている。
10月23日のヨーロッパカンファレンスリーグ・AEKラルナカ戦後には、鎌田がそんな今季のチームについて、エゼ退団の影響に触れつつ、次のように話した。
「今は良いんじゃないですかね。エゼがいなくなって、得点力の部分では落ちたかもしれませんが、みんなで守備をするだとかコンビネーションというのは多くなっていると思いますし、その分、僕自身もボールを触る回数が増えています。もちろん彼は決定的なことを多くやってくれていたので、それがなくなったのはチームとしては痛いですけど、自分たちは上手く戦えています」
エースの不在により、一層チームの一体感が増している。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
パレスは今夏、昨季までエースだったエベレチ・エゼがアーセナルへ移籍。今季は苦戦が予想されたものの、ここまでプレミアリーグ開幕から９試合を終えて、３勝４分２敗と悪くないスタートを切っており、そのなかで鎌田はチームの司令塔としてハイパフォーマンスを続けている。
10月23日のヨーロッパカンファレンスリーグ・AEKラルナカ戦後には、鎌田がそんな今季のチームについて、エゼ退団の影響に触れつつ、次のように話した。
エースの不在により、一層チームの一体感が増している。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？