木原官房長官は29日、各地で起きているクマによる被害が極めて深刻だとして、関係省庁による被害対策の連絡会議を閣僚会議に格上げすると明らかにしました。

木原稔 官房長官

「これまでのクマ被害対策等に関する関係省庁連絡会議について、私を議長とするクマ被害対策等に関する関係閣僚会議へと格上げし、新たに文部科学省、防衛省、総務省を関係省庁に追加した上で、あす30日に開催することといたしました」

これまで政府は、各地で相次いでいるクマの被害について、環境省や農水省、国交省などの関係省庁による連絡会議を設けて対応にあたってきましたが、木原官房長官は29日、「クマによる被害が極めて深刻だ」として、この連絡会議に文科省、防衛省、総務省を追加し、閣僚会議に格上げすると明らかにしました。

木原長官は「政府一体となった支援体制の構築など、従来の対策パッケージでは想定し得なかった、より包括的かつ機動的な対応が求められていると認識している」としています。

政府はあす（30日）、クマ被害対策の関係閣僚会議を開くことにしていて、木原長官は「政府として、対応のスピードと実効性を一層高め、総力を挙げて取り組む」としています。