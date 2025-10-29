米ニューヨークに留学中の元AKB48で女優の岩田華怜（27）が29日、noteやインスタグラムのストーリーズを更新。これまで明かせなかったという“恐怖症”に悩まされていることを告白した。

岩田は「実は私、とっても奇妙な恐怖症を持っているんです」と切り出し、「今までは、人によっては不愉快に捉えられてしまうのではないか、と思い、お話しすることを避けていたのですが、もしかしたら私と同じ症状を持つ人もいるかもしれないので、告白します」とした上で、「私は、『仏教恐怖症』です」と明かした。

「はい、すみません。すごく罰当たりですよね」と詫びつつ、「自分たちを先祖代々守ってくれている日本の神様が、とにかく怖いのです」と説明。「何故怖いのか、や、何がきっかけかは全くわかりません。物心ついた時には、鳥居やお地蔵さんを見ると“怖い”と口にしていたそうです」と経緯を記し、「自分自身この恐怖症と生涯向き合ってきて、ずっと謎だし、腑に落ちないのが苦しいので、もし何かしらの情報を持っている方がいたら教えていただきたいくらいなのです」との思いをつづった。

続けて「舞台の仕事なんかをやっていると、たまに成功祈願、と言って、座組のみんなで神社に行くことがあります。そう言う時、本当に困るのです。『私、神社に入れないんです。』なんて言えません。スピってるかまってちゃんだと思われるのも嫌だし、私自身、この恐怖症は決して人に自慢できるようなものではなく、後ろめたい気持ちの方が大きいのですから」と困るシチュエーションなどについてつづり「これね、本当にキツいの！笑笑」と吐露。「治すって言っても、どう治したらいいかわからないし、スピリチュアルを頼ったことなんかも何度もありました」というが、改善されていないという。

ただ“巨像”や“石像”がない神社仏閣を訪れることは問題ないといい、「だから初詣は毎年、明治神宮に行ってました」とした一方で、「仙台の観音様とか、奈良の大仏とか、風神雷神とか、もうダメ。3秒も直視できません」と説明。「日本の美しい文化であり、世界遺産にもなっている場所もあるのに、こんなこと言って本当にごめんなさい………奈良の大仏好きな皆さん、本当にごめんなさい…………」と詫びた上で、「でも、本当に怖いんです」と訴えた。

また、「わたし、教会には行けるんです。マリア像やキリストの石像は、どんなに大きくても怖くないんです」といい、「まじ謎………………スッキリしない内容ですみません」と岩田。「治したいです。日本大好きなのに！神様を怖いなんて思いたくない 何か知ってる方いたら、情報お待ちしています…」と呼びかけた。