¡Ö¤¦¤¢¤Ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×Æùµå¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¢Íà¤¢¤ÎÆ°Êªá¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤ë¡ªXÅê¹Æ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¡ØÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æü¡ÙÌ¡²è²È¤¬ÌÀ¤«¤¹°¦Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Í¥³¥Á¥ã¥ó¤ÎÆùµå¤Ë¡Ä¡×¡½¡½¤¢¤ëÆü¡¢X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿°¦Ç¤ÎÆùµå¼Ì¿¿¤¬¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤ò»ý¤ÄÇ¤ÎÆùµå¤Ë¤Ï¡¢à¤¢¤ëÆ°Êªá¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤ÌÏÍÍ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÆùµå¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦°ð¶õÊæ(¤¤¤Ê¡¦¤½¤é¤Û @ina_nanana)¤µ¤óÂð¤Î°¦Ç¡Ö¥³¥ó¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Åê¹ÆÆüÅöÆü¡£¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë¤µ¤é¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¡Ä!?¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î»þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æùµå¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¥¢¥é¡ª¡×
¡¡Åê¹Æ¤¬Âç¤¤¯¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÁý¤¨¤ë¡Ø¤¤¤¤¤Í¡Ù¤Ë¡¢¤¤¤¤¤Í¤Î¿ôÊ¬²Ä°¦¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬Æùµå¤Ë¡Ö¥³¥¢¥é¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡×¡ÖÍã¤ò¹¤²¤Æ³ê¶õ¤¹¤ë¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¡¢¡Ö²æ¤¬Ç¤ÎÆùµå¤ÏÌµ¸ÂÂç¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°¦Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¦¤¢¤Ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¹¥¤¡×¡Ö¥³¥¢¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËÀ§Èó¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¸¿è¤Î¸¤ÇÉ¤ò°ì½Ö¤ÇÎº¤Ë¤·¤¿±¿Ì¿¤Î½Ð¹ç¤¤
¡¡Ãã¥È¥é¤Î¥³¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Í¥¤·¤¯¿Í¹¥¤¤Ç¡Ö¥·¥ã¡¼¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦²º¤ä¤«¤ÊÀ³Ê¡£¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï³ïÀá¤È¶¹¤¤¾ì½ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤È¥³¥ó¤µ¤ó¤Î½Ð¹ç¤¤¤ÏÌó3Ç¯Á°¡£ÃÎ¿Í¤«¤é¡Ö²È¤ËÇ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï°ú¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢À¸¿è¤Î¸¤ÇÉ¤ÇÇ¤È´Ø¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¸«¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ê¤é¡Ä¡×¤È»Ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¤µ¤ó¤Ï½é¸«¤Ç¸ª¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È°ú¤¼è¤ê¤òÂ¨·è¡£ÃÎ¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð¹ç¤¤¤¬¥³¥ó¤µ¤ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤è¤ê¤âÇ¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿Ì¡²è²È
¡¡»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¥³¥ß¥Ã¥¯¥ê¥å¥¨¥ë(¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò)¤Ë¤Æ¡ØÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æü¡Ù¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²¿µ¤¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ä¡¢¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½ÐÍè»ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ºîÃæ¤ËÇ¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¥³¥ó¤µ¤ó¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ç¡¢Ç¤ÎÆ°¤¤ä½¬À¡¢É½¾ð¤Ï¼êÃµ¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¤µ¤ó¤È»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¡Ö¿Í¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤è¤ê¤âÇ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ç¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÆñ¤·¤µ¤â¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¡á¤¦¤Á¤Î¥³¥ó¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿§¡¹¤ÊÀ³Ê¤ÎÇ¤µ¤ó¤òÉÁ¤Ê¬¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¥³¥ó¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡¢¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¤Îµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤ÎÎ¾Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢ºÜºî¡ØÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æü Ç¤È¤´¶á½ê¤µ¤ó¡Ù(https://www.amazon.co.jp/dp/4408640603)¤Î¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤´¶á½ê¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤ÎÇ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¤ªÏÃ¤òºî¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÇ¤Ø¤Î°¦¤âºîÉÊ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦Ç¥³¥ó¤µ¤ó¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÆùµåÌÏÍÍ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¡²è²È¡¦°ð¶õÊæ¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤Æü¾ï¤È¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢ºÜÃæ¤Î¡ØÆÃÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Æü¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï11·î27Æü¤Ë¿·´©(https://www.j-n.co.jp/books/978-4-408-64186-7/)¤¬È¯ÇäÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö³Æ´¬¤É¤³¤«¤ËÉ¬¤ºÇ¤¬¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ð¶õÊæ(¤¤¤Ê¡¦¤½¤é¤Û @ina_nanana)¤µ¤ó
¡¡¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£