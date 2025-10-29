¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¿·¤¿¤ÊÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤Ï¥¡¼¥Ó¥¸¥å»ÈÍÑ¤Î¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¡ª
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè9ÃÆ¤¬È¯É½¡£¡ÖÂè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤¬¡¢11·î1Æü¡Á14Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¹ç·×30ËüÌ¾¸ÂÄê¤ËÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¡ÈÌµ¸Â¾ëÊÔ¡É¤ò¡¢3Éôºî¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1¾Ï¡£Ãì·Î¸Å¤ÎºÇÃæ¡¢»º²°ÉßÅ¡¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤ØÍî¤È¤µ¤ì¤¿Ãº¼£Ïº¤é¤òÉÁ¤¯¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢³°ºê½ÕÍº¡£²»³Ú¤Ï³á±ºÍ³µ¡¢ÄÇÌ¾¹ë¡£À¼¤Î½Ð±é¤Ï²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤¡¢²¼Ìî¹É¡¢¾¾²¬Ä÷¾ç¡¢¾åÅÄÎïÆà¡¢²¬ËÜ¿®É§¡¢Ý¯°æ¹§¹¨¡¢¾®À¾¹î¹¬¤Û¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Íè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè9ÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖÂè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¾þ¤ë¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ëÇØ·ÊÂæ»æ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ÇÛÉÛ´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¡Á14Æü¡ÊÇÛÉÛ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë¡£ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿1Ì¾¤Ë¤Ä¤1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Á´¹ñ¹ç·×30ËüÌ¾¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Íè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¡ÖÂè7ÃÆ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥É¡ÊÎøÀãver.¡Ë¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë·à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢10·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¢¨¡ÖÄÔ¡×¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï°ìÅÀ¤·¤ó¤Ë¤ç¤¦
