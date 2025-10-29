¡Úµð¿Í¡ÛÂàÃÄ¤¹¤ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¡×¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Çº£¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£¹Æü¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë½ÐÀÊ¡££²£¸Æü¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡»á¡Ê£µ£·¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ËÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿Íèµ¨¤Î¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£°ì¡Á»°·³¤Ç¤Î¾ðÊóÅÁÃ£¤ò°ì´Ó²½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Íèµ¨¤«¤é¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î£³ÊÔÀ®¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·Ç¤¤È¤·¤Æ¤Ïµð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÂçÅÄÂÙ¼¨»á¡Ê£³£µ¡Ë¤¬Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡¢Æ±¤¸¤¯µð¿Í¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¼ãÎÓ¹¸¹°»á¡Ê£³£²¡Ë¤¬»°·³ÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¡¢µð¿Í¤Ç¤Î¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ï¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤âÃ´¤Ã¤¿À¾Â¼·òÂÀÏ¯»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬»°·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¡£°ì·³¼óÇ¾¿Ø¤Ë¤ÏÆâÌî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ËµÈÀîÂç´ö»á¡Ê£³£³¡Ë¡¢ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¥¼¥é¥¹¡¦¥¦¥£¡¼¥é¡¼»á¡Ê£³£¸¡Ë¤¬Æþ³Õ¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡£¤¢¤È¤Ïº£Ç¯¤ÎÈ¿¾Ê¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤Ï¤ä¤ê»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï³èÈ¯¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢´û¤ËàÃÏ¹ö¤Î¥¥ã¥ó¥×á¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÌÔÎý½¬¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°Æü£²£¸Æü¤ËÂàÃÄ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿·¬ÅÄ»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÍ¤¬Áª¼ê»þÂå¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²óÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£Æó·³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Çº£¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£µ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØÆ³¤¤¤¿ÀèÇÚ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£