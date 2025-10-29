下野紘＆Dream Ami、ハロウィンイベントで『ズートピア２』への期待を語る
ディズニー・アニメーション最新作『ズートピア2』の公開（12月5日）に向けて、今月25日に開催された「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」に、日本版声優を務める下野紘とDream Amiが登壇。雨の中にもかかわらず詰めかけた観客に向けて新作の見どころや撮影エピソードを語った。
【画像】『ズートピア２』スペシャルステージの模様
同イベントは、2014年より毎年開催。この日は、ジュディやニックをはじめとするキャラクターの仮装姿のファンがパレードに参加し、池袋の街が動物たちが暮らす夢の楽園＜ズートピア＞そのもののような活気に包まれた。
物語の鍵を握る新キャラクター・ゲイリー役を演じる下野は、「雨が降ってますが、僕のせいではないはず（笑）」と笑いを交えつつ観客に感謝の気持ちを伝えた。
2016年公開の前作に続いて吹替を担当する人気シンガー“ガゼル”の仮装で登場。「角は特注で作っていただきました」とこだわりを明かし、「前作では劇中で『Try Everything』を披露しましたが、今作では新曲『ZOO』を歌います。前作より謎も冒険もさらにスケールアップして帰ってきます」と呼びかけた。
また、下野は「僕自身もほとんど情報を知らないんですが、最新版の予告に（前作には登場していない）水の街も出てきますし、新キャラクターとしてはオオヤマネコのパウバートとビーバーの二ブルズの声も入っていましたよね。（誰が演じているのか）誰に聞いたら教えてくれるんですか？（笑）」と興味津々の様子を見せた。
最新作の期待ポイントとして、Dream Amiはジュディとニックの関係を挙げ、「ジュディのちょっと天真爛漫であるがゆえに起こってしまうトラブルみたいなところを、ニックはすかさずサポートして支えてくれる。ニックって多くを語らず行動で示す男なんですよ！そこに私もキュンキュンしています。最新作では、ジュディとニックのバディがどうなっていくのかも、とても楽しみです」と話した。下野も「ジュディとニックが草食・肉食関係なく、平等に喧嘩しているシーンが好きですね。その喧嘩自体も“絆だな〜”って感じます」と共感した。
イベント終盤には、“ズートピア愛”たっぷりの仮装姿のプレイヤー約100人が登壇。警察官姿のジュディ、アロハシャツ姿のニック、最新作の予告に登場する黄色のドレス姿のジュディなど、みんな本格的。その完成度の高さに下野は「感情によって耳の状態を変えるところまで考えて仮装しているんですね！」と驚き、Dream Amiも「同じキャラクターの仮装でも、こんなに個性があるんですね！素晴らしいです！」と称賛を贈っていた。
