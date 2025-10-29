スミスを称賛「最後まで出ているのも素晴らしい」

【MLB】Bジェイズ 6ー2 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手」で投打同時出場。7回途中まで6奪三振1四球6安打4失点でポストシーズン（PS）初黒星を喫した。悔しい敗戦だったが、そんな中、相方への感謝を欠かさなかった。

手痛い一発は1点先取した3回1死一塁だった。ゲレーロJr.に甘く入ったスイーパーを痛打され、左中間へ逆転2ランを運ばれた。4回は3者連続で空振り三振。5回2死一塁からゲレーロJr.を最速99マイル（約159.3キロ）で中飛に打ち取った。6回も3人で片付けた。

しかし、7回に力尽き、連打で無死二、三塁。後続が打たれ失点は4となった。試合後、「最低でも6回、7回まで投げ切れれば1番良かったですけれど、それができなかったのが悔やまれるところ」と悔しさを滲ませた。

そんな中、感謝したのは相棒のウィル・スミス捕手の存在だった。前日の第3戦でチームは6時間39分に及ぶ延長18回を戦いを制したがスミスはフル出場。計10投手をリードした。

試合後、大谷は「ウィルも昨日18回キャッチャーとして最後まで出ているのも素晴らしい」と称えた。続けて「全員が素晴らしいゲームを昨日やって。今日は負けてしまいましたけど、いいことも悪いことも切り替えて、明日の1試合に集中したい」と語った。（Full-Count編集部）