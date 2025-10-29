斎藤知事の定例会見　異例の申し入れで中止「小学校の音楽会」県議や市教委から『抗議の音懸念する意見』

毎週１回開催されている兵庫県・斎藤元彦知事の定例会見が、異例の申し入れで中止となりました。



きょう１０月２９日は午後１時１５分から斎藤知事の定例会見が予定されていましたが、おととい２７日に中止が発表されていました。



２９日午前、斎藤知事は報道陣の取材に応じ、中止になった経緯について話しました。



「１０月１０日に、ひょうご県民連合の小西宏典県議と自民党の伊藤栄介県議から、（２９日は近くの小学校で）音楽会があるので、定例記者会見の時間帯や日時について変更してほしい旨の申し入れがあった。２０日に市の教育委員会から、同様の要請があった」（斎藤元彦知事）



