赤ちゃんが『生まれたときから犬と育った』結果→ずっと一緒にいて…尊すぎる『２年間の記録』が話題「守ってる感が出てる」「癒やされた」
生まれた時からわんこと一緒に育った赤ちゃんの２年間の記録がInstagramで話題に！いつ、どこに行くにも一緒なふたりの様子は、多くのSNSユーザーの関心を集め、コメント欄には「癒されました！」「守ってる感が出てます」「ふたりともかわいい♡」といった声が寄せられています。
【動画：赤ちゃんが『生まれたときから犬と育った』結果→ずっと一緒にいて…尊すぎる『２年間の記録』】
生まれた時から一緒にだったふたり
Instagramアカウント「meat the corgi(@meat_the_corgi)」では、コーギーのミートくんと飼い主さんの娘さんの様子が日々投稿されています。
娘さんが生まれたときから近くにいたミートくん。最初は戸惑うこともあったそうですが、日に日に娘さんの近くにいることが増えていったのだそう。
ハイハイするようになった娘さんを寝転がって見守ってみたり、一緒に布団で寝ようとしたりと徐々に絆は育っている様子のミートくんと娘さん。
ときには、おもちゃを取られそうになったり、ミートくんが娘さんのおもちゃを横取りしてしまい、泣かせてしまうこともあったそうです。これも思い出ですね！
成長してもずっと一緒♡
その後もいろんな場所へ一緒にお出かけしたり、イベントを一緒に楽しんだりして成長していった娘さんとミートくん。歩けるようになった現在の娘さんの隣には……
ちゃ～んとミートくんが！散歩中は、娘さんの歩くスピードに合わせて歩いてあげているところもさりげなく優しいですね！
いつでもどこでも、必ず女の子の隣をキープしているというミートくん。親御さん曰く、「仲は良くないけど、どこでも一緒」とのこと。ときには喧嘩をすることもあるけれど、それでも娘さんへの愛情がしっかり育っているのでしょう。
微笑ましいふたりの様子がSNSで注目！
少しずつ絆が生まれて成長していく女の子とミートくんの２年間をまとめた記録は、Instagramでもさまざまなユーザーの目に留まりました。
コメント欄には「癒されました！」「守ってる感が出てます」「ふたりともかわいい♡」といった声が寄せられており、ふたりののんびりとした世界に癒される人が多くいるようです。
Instagramアカウント「meat the corgi」では、今回紹介したコーギーのミートくんとすくすく成長している娘さんの姿が更新されています。ほっこり微笑ましいふたりの成長記録をぜひご覧ください。
ミートくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！
写真・動画提供：Instagramアカウント「meat the corgi(@meat_the_corgi)」さま
執筆：しおり
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。