生まれた時からわんこと一緒に育った赤ちゃんの２年間の記録がInstagramで話題に！いつ、どこに行くにも一緒なふたりの様子は、多くのSNSユーザーの関心を集め、コメント欄には「癒されました！」「守ってる感が出てます」「ふたりともかわいい♡」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんが『生まれたときから犬と育った』結果→ずっと一緒にいて…尊すぎる『２年間の記録』】

生まれた時から一緒にだったふたり

Instagramアカウント「meat the corgi(@meat_the_corgi)」では、コーギーのミートくんと飼い主さんの娘さんの様子が日々投稿されています。

娘さんが生まれたときから近くにいたミートくん。最初は戸惑うこともあったそうですが、日に日に娘さんの近くにいることが増えていったのだそう。

ハイハイするようになった娘さんを寝転がって見守ってみたり、一緒に布団で寝ようとしたりと徐々に絆は育っている様子のミートくんと娘さん。

ときには、おもちゃを取られそうになったり、ミートくんが娘さんのおもちゃを横取りしてしまい、泣かせてしまうこともあったそうです。これも思い出ですね！

成長してもずっと一緒♡

その後もいろんな場所へ一緒にお出かけしたり、イベントを一緒に楽しんだりして成長していった娘さんとミートくん。歩けるようになった現在の娘さんの隣には……

ちゃ～んとミートくんが！散歩中は、娘さんの歩くスピードに合わせて歩いてあげているところもさりげなく優しいですね！

いつでもどこでも、必ず女の子の隣をキープしているというミートくん。親御さん曰く、「仲は良くないけど、どこでも一緒」とのこと。ときには喧嘩をすることもあるけれど、それでも娘さんへの愛情がしっかり育っているのでしょう。

微笑ましいふたりの様子がSNSで注目！

少しずつ絆が生まれて成長していく女の子とミートくんの２年間をまとめた記録は、Instagramでもさまざまなユーザーの目に留まりました。

コメント欄には「癒されました！」「守ってる感が出てます」「ふたりともかわいい♡」といった声が寄せられており、ふたりののんびりとした世界に癒される人が多くいるようです。

Instagramアカウント「meat the corgi」では、今回紹介したコーギーのミートくんとすくすく成長している娘さんの姿が更新されています。ほっこり微笑ましいふたりの成長記録をぜひご覧ください。

ミートくん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「meat the corgi(@meat_the_corgi)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。