¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤ò»£±Æ¢ª¾×·â¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë2.9Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡¡¡Ö¸÷³ØÌÂºÌ¡ª¡©¡×¡Ö¿´Îî¸½¾Ý¡×
¡Ö¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤»ÒÇ¤Ç¤¹¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û72.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢2.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤»ÒÇ¤Ç¤¹á
³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ÒÇ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
3É¤¤ÎÇ¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦@Pukuri_cat¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤ÊÉ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÉô²°¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¡£
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿@Pukuri_cat¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î¡¢¿·¤·¤¤¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿»ÒÇ¤Î¥ß¥¯¤¯¤ó¡ÊÅö»þÀ¸¸å8¤«·î¡¢Î©¤Á¼ª¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¡¢¥ª¥¹¡Ë¤ÎµÇ°¼Ì¿¿......¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÉ¡¢¾²¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÇ¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¯¤¯¤ó¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥¯¤¯¤ó¤Ï¿Í¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ä¿©´ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÌë¤ÊÌë¤ÊÇ¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£
¤½¤ó¤ÊÀ³Ê¤¬¤³¤ÎÆüÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î´ñÀ×¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤1Ëç¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤Þ¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¥ß¥¯¤¯¤ó¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾Ã¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¿²´é¤Ð¤«¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸«»ö¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¯¤¯¤ó¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¸÷³ØÌÂºÌ¤òÃå¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«⁉️¡×
¡Ö¿´Îî¸½¾Ý¡×
¡ÖÇö¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤ë¡£Ãã¸×¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤À¤ï¤¿¤·¤Ë¤â¤¤ì¤¤¤Ê¿´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÖÇ¤Á¤ã¤ó¤Î»ÄÁü...»ÄÁü¤µ¤¨¤â²Ä°¦¤¤...¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¯¤é¤·¤¤¸µµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¡£
¼ºÇÔ¼Ì¿¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤í¸ÄÀ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ºÇ¹â¤Î1Ëç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë