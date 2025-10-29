Ç­¡¢¤¤¤ë¡©¡Ê²èÁüÄó¶¡¡§¡÷Pukuri_cat¤µ¤ó¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¡Ö¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤»ÒÇ­¤Ç¤¹¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û72.5Ëü²óÉ½¼¨¡¢2.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤Î­à¿´¤ÎåºÎï¤Ê¿Í¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤»ÒÇ­¤Ç¤¹­á


³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢»ÒÇ­¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©

3É¤¤ÎÇ­¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦@Pukuri_cat¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î10Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Çò¤¤ÊÉ¡¦¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÉô²°¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¡£

¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿@Pukuri_cat¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè·î¡¢¿·¤·¤¤¼óÎØ¤ò¤Ä¤±¤¿»ÒÇ­¤Î¥ß¥¯¤¯¤ó¡ÊÅö»þÀ¸¸å8¤«·î¡¢Î©¤Á¼ª¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¡¢¥ª¥¹¡Ë¤Îµ­Ç°¼Ì¿¿......¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£

¤À¤¬¡¢¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊÉ¡¢¾²¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡£¤è¤¯¸«¤ë¤ÈÇ­¤Î·Á¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¯¤¯¤ó¤¬Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£

¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡©

¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©

»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥¯¤¯¤ó¤Ï¿Í¤Î»õ¥Ö¥é¥·¤ä¿©´ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤òÌë¤ÊÌë¤ÊÇ­¥Ï¥¦¥¹¤Ë¼ý½¸¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£

¤½¤ó¤ÊÀ­³Ê¤¬¤³¤ÎÆüÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤¢¤Î´ñÀ×¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤­1Ëç¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥«¥á¥é¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤­¤Þ¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ëº¢¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤Â®¤µ¤Ç¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë

¥ß¥¯¤¯¤ó¤ò»£±Æ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¾Ã¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë»£¤ì¤ë¤Î¤Ï¿²´é¤Ð¤«¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£

¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸«»ö¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¯¤¯¤ó¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï2Ëü9000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢

¡Ö¸÷³ØÌÂºÌ¤òÃå¤»¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«⁉️¡×
¡Ö¿´Îî¸½¾Ý¡×
¡ÖÇö¤Ã¤¹¤é¤È¸«¤¨¤ë¡£Ãã¸×¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Î¤ê¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤À¤ï¤¿¤·¤Ë¤â¤­¤ì¤¤¤Ê¿´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡ÖÇ­¤Á¤ã¤ó¤Î»ÄÁü...»ÄÁü¤µ¤¨¤â²Ä°¦¤¤...¡×

¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¯¤é¤·¤¤¸µµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËþÂ­¤½¤¦¡£

¼ºÇÔ¼Ì¿¿¤«¤È»×¤¤¤­¤ä¡¢¤à¤·¤í¸ÄÀ­¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ºÇ¹â¤Î1Ëç¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë