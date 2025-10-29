OPPOは、最新のAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」シリーズをグローバル向けに発表した。Hasselblad（ハッセルブラッド）と共同開発したカメラシステムや大容量バッテリー、最新チップセットを組み合わせ、より包括的で高品質な体験を提供するとしている。

OPPO Find X9シリーズは、11月上旬にグローバル市場で発売予定。日本での展開は現時点で明らかにされていない。

Find X9 Pro

上位モデルのFind X9 Proは、2億画素のHasselblad望遠カメラを搭載する。Hasselbladとの提携により開発された3倍望遠カメラで、1/1.56インチ・2億画素センサーを採用。優れた集光性能をもつf/2.1の絞り値と、マクロ撮影に対応する最短10cmの焦点距離を備えたHasselblad認定レンズを組み合わせている。

OPPO独自の「Active Optical Alignment」プロセスにより、レンズとセンサーを高精度に調整し、解像度を15％向上させたという。さらにクロップズームでも高画質を維持し、最大13.2倍までのロスレスズームが可能。コンサートやライブ撮影向けの「ステージモード」では、臨場感のある写真が撮影できるとしている。

メインカメラには、ソニー製1/1.28インチセンサー「LYT-828」を採用。シャドウからハイライトまで豊かな階調を再現するリアルタイムトリプル露出技術に対応する。動画撮影では、メインカメラと望遠カメラの両方で4K／120fpsのDolby Vision HDR録画をサポートする。

バッテリーは、シリーズ最大となる7500mAhを搭載。大きさは約161.26×76.46×8.25mm、重さは約224g。カラーはチタニウムチャコールとシルクホワイトの2色で、メモリーとストレージ構成は16GB＋512GB。

また、専用アクセサリーとして「Hasselbladテレコンバーター」も用意されており、最大10倍の光学ズーム、写真では最大200倍、動画では最大50倍のデジタルズームが利用できる。

Find X9

Find X9は、5000万画素のメインカメラを中心に構成される。1/1.4インチのソニー製「LYT-808」センサーとf/1.6の絞りを採用し、従来より57％多くの光を取り込むことで高い明瞭度を実現。さらに、マクロ撮影に対応するオートフォーカス付き5000万画素の超広角カメラ、1/1.95インチソニー「LYT-600」センサーを採用した5000万画素ペリスコープ望遠カメラを備えている。

バッテリー容量は7025mAh。大きさは約156.98×73.93×7.99mm、重さは約203g。カラーはスペースブラック、ベルベットレッド、チタニウムグレーの3色で、メモリー／ストレージ構成は12GB＋256GB、12GB＋512GB、16GB＋512GBの3モデルがラインアップ。

共通の特徴

両モデルとも、業界初をうたう「True Color Camera（専用分光センサー）」を搭載。暗所でも正確な色再現を実現するため、周囲光を精密に測定する。さらに、OPPO独自のコンピュテーショナルフォトグラフィー技術「LUMO Image Engine」を採用し、明瞭度・ダイナミックレンジ・色再現性を強化。CPU使用率を最大50％削減し、効率性も高めている。

また、新たに4Kモーションフォトを導入し、1080pから4Kへの解像度向上を実現。動画の任意のフレームを高解像度の静止画として抽出できる。ズーム機能は最大120倍まで対応し、ACES認証のLOG撮影にも対応することで、プロフェッショナルなカラーグレーディング作業にも適している。

チップセットは、TSMCの第3世代3nmプロセスを採用したMediaTek製「Dimensity 9500」を搭載。最大32％の性能向上と、ピーク電力消費を55％削減している。MediaTekと共同開発した「All-New Trinity Engine」により、チップレベルでのリソース管理を最適化し、高いパフォーマンスと電力効率を両立させた。

バッテリーには、シリコン含有量を15％高めた第3世代OPPOシリコンカーボンバッテリーを採用。スリムな筐体で大容量を実現している。充電は、80W有線充電、50Wの無線充電、さらに10Wのリバースワイヤレス充電に対応する。

OSにはシリーズ初となる「ColorOS 16」を搭載。スムーズな操作性や高度なAI機能、拡張された接続性を特徴としており、「AI Mind Space」「AI Recorder」「AI Portrait Glow」などのAI機能を備える。クロスデバイス連携機能「O+ Connect」も強化され、MacとWindowsの両方をサポートするようになった。

主なスペック 項目 Find X9 Find X9 Pro 大きさ 約156.98×73.93×7.99mm 約161.26×76.46×8.25mm 重さ 約203g 約224g チップセット MediaTek Dimensity 9500 メモリー／ストレージ 12GB + 256GB12GB + 512GB16GB + 512GBLPDDR5X、UFS 4.1 16GB + 512GBLPDDR5X、UFS 4.1 ディスプレイ 6.59インチAMOLED（2760×1256）最大120HzHBM輝度 1800ニト 6.78インチAMOLED（2772×1272）最大120HzHBM輝度 1800ニト リアカメラ 5000万画素超広角カメラ：f値2.05000万画素広角カメラ：f値1.6、OIS対応5000万画素望遠カメラ：f値2.6、OIS対応 5000万画素超広角カメラ：f値2.05000万画素広角カメラ：f値1.5、OIS対応2億画素望遠カメラ：f値2.1、OIS対応 フロントカメラ 3200万画素、f値2.4 5000万画素、f値2.0 バッテリー 7025mAh80W SUPERVOOC、50W AIRVOOC 7500mAh80W SUPERVOOC、50W AIRVOOC SIM nanoSIM＋nanoSIM、eSIM対応 Wi-Fi Wi-Fi 7 Bluetooth 6.0 OS ColorOS 16.0