「本物レベル」人気男性アイドルが名作映画コスプレを披露！ 「そっくりだよぉ」「1人で全役やらないでwww」
7人組男性アイドルグループ・なにわ男子の公式Instagramアカウントは10月28日、投稿を更新。メンバーの藤原丈一郎さんのコスプレ姿を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】なにわ男子・藤原丈一郎があの名作を再現！
ファンからは「本物レベルで似てる」「そっくりだよぉ」「再現度が高すぎてびっくり」「1人で全役やらないでwww」「舞台化出来そう」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「再現度が高すぎてびっくり」同アカウントは、5枚の写真を投稿。「藤原丈一郎× #ケビンマカリスター (Home Alone)」と紹介し、藤原さんが名作映画『ホーム・アローン』をオマージュしたコスプレを披露しました。特に1枚目のメインビジュアルを再現したショットはそっくりで、その完成度の高さに驚きます。
メンバーのコスプレ姿を随時公開同アカウントは、ほかのメンバーのコスプレ姿も随時投稿。執筆時点の29日現在では、藤原さんを含め5人のコスプレが公開されています。残りの2人はどんな姿を見せてくれるのか、注目です。
