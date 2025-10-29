【全ドリンク88円】全国急拡大で出店加速中の「中華居酒屋」が新店舗を開店【オープンセール開催】

飲食店事業を展開する株式会社 Global Oceanは、中華居酒屋「福包酒場 梅田東通り店」を2025年11月1日(土)にグランドオープンする。これを記念して、全ドリンク88円（税抜）で販売するオープン記念セールを開催する。※期間：2025年11月1日(土)〜11月3日(月)

中華居酒屋がオープンセール開催

高級本格中華「中国家庭料理 香園」の味をそのままに、株式会社GlobalOceanがカジュアルにブランド展開中の「福包酒場」。特級点心師が提供する本格的な点心や中華料理をリーズナブルな価格で食べられる。オリジナルのネオンサイン、現地の屋台を彷彿とさせる店内、色展開が豊富の小籠包やオリジナルの火鍋サワーなどが人気。月商19坪1900万円を売り上げた実績もあり、横浜、首都圏を中心に全国出店展開中だという。

現地の屋台を彷彿とさせる店内

〈キャンペーン概要〉

梅田東通り店開店＆梅田堂山店1周年記念キャンペーン開催。

「梅田東通り店」と「梅田堂山店」でドリンク全品88円(税抜)で提供する。

・期間

2025年11月1日(土)〜11月3日(月)限定

・住所

【餃子 小籠包 福包酒場 梅田東通り店】

大阪府大阪市北区堂山町8-11 skIIビル 2号館2F/06-6809-2744



【餃子 小籠包 福包酒場 梅田堂山店】

大阪府大阪市北区堂山町8-10 B棟/06-6450-5152

〈人気メニュー詳細〉

・五色小籠包 税込968円

福包酒場の人気メニュー「五色小籠包」。「エビ（ピンク）」「豚肉（白）」「フカヒレ（オレンジ）」「鶏肉（緑）」「牛肉（紫）」と5種類の味が楽しめる。色鮮やかな小籠包は写真映えにも最適だという。

・火鍋サワー 税込968円

SNSなどで話題の「火鍋サワー」。24種類のフレーバーの中から2種類を選び、シェアしながら楽しめる新感覚サワー。一人90分飲み放題税込968円で楽しめる。

火鍋サワー

・自家製焼餃子 4個 税込429円

点心師のオリジナルレシピ。もちもちの食感と肉汁たっぷりのあんが魅力。

自家製焼餃子