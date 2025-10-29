山口智子、金髪ヘアの61歳最新ショット公開「年齢を重ねるごとに美しくなってる」「絵になりますね」
俳優の山口智子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアの最新ショットを披露しました。
【写真】山口智子の金髪ヘア
また、「『美しい暗闇復活委員会』を立ち上げている私にとって、夜の森の、深遠な闇の気配を生かしたナイトウォークツアーは、大自然の力を体感できてる、素晴らしいひとときでした」と美しい自然を堪能した様子を伝えています。還暦を機に金髪にイメチェンし、61歳とは思えない若々しさと美しさに大きな注目が集まっています。
ファンからは、「智子さま可愛いです」「お美しいし、お可愛いし」「絵になりますね」「写真から癒されます」「本当に大好きです」「年齢を重ねるごとに美しくなってる」と、称賛する声が相次ぎました。
「絵になりますね」山口さんは「阿寒湖の湖底の水流で、藻がダンスを踊るように転がることで、世界にたった一つの『マリモ』が形作られると聞いて感動！」とつづり、旅の情報誌『月刊旅色』11月号の撮影で訪れた北海道・阿寒湖での写真を10枚投稿。1枚目は、水槽に入った大きなマリモと笑顔のツーショットです。
