俳優の山口智子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアの最新ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：山口智子さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の山口智子さんは10月27日、自身のInstagramを更新。金髪ヘアの最新ショットを披露しました。

【写真】山口智子の金髪ヘア

「絵になりますね」

山口さんは「阿寒湖の湖底の水流で、藻がダンスを踊るように転がることで、世界にたった一つの『マリモ』が形作られると聞いて感動！」とつづり、旅の情報誌『月刊旅色』11月号の撮影で訪れた北海道・阿寒湖での写真を10枚投稿。1枚目は、水槽に入った大きなマリモと笑顔のツーショットです。

また、「『美しい暗闇復活委員会』を立ち上げている私にとって、夜の森の、深遠な闇の気配を生かしたナイトウォークツアーは、大自然の力を体感できてる、素晴らしいひとときでした」と美しい自然を堪能した様子を伝えています。還暦を機に金髪にイメチェンし、61歳とは思えない若々しさと美しさに大きな注目が集まっています。

ファンからは、「智子さま可愛いです」「お美しいし、お可愛いし」「絵になりますね」「写真から癒されます」「本当に大好きです」「年齢を重ねるごとに美しくなってる」と、称賛する声が相次ぎました。

カルティエのポップアップを紹介

自身のInstagramで活動の様子などをたびたび公開している山口さん。22日の投稿では「パンテールのヒストリー、アドベンチャー精神、匠の技に感動しました」とつづり、高級ジュエリーブランドであるカルティエのポップアップを紹介しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)