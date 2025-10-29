28年ぶり復活！ ダイハツ“新”「ミゼット“X”」世界初公開！ 全長2.2mで「3人乗り」！“軽”より小さい「軽自動車」コンセプト登場

3人乗りの軽「ミゼットＸ」世界初公開！

ダイハツは2025年10月29日、ジャパンモビリティショー2025の会場にて、暮らしに寄り添った目線でつくり、その後の人々の暮らしを変えた初代「ミゼット」の発明精神を未来へ受け継ぐというコンセプトカー「ミゼットＸ」を世界初公開しました。

新ミゼットついに世界初公開！

軽自動車を中心にコンパクトカーを得意とするダイハツは、“わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。”をテーマにジャパンモビリティショー2025に出展。このブースの中に展示されるコンセプトカーの1台がミゼットXです。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツ“新”「ミゼット“X”」です！ 画像で見る（71枚）

ミゼットは1957年にダイハツが発売したオート三輪と呼ばれる軽自動車規格の三輪自動車。オート三輪の市場の縮小もあって1972年ごろでミゼットの販売は終了しますが、1996年4月に初代のコンセプトを踏襲しつつも“4輪”となった「ミゼットII」が登場します。

なお、ミゼットIIは1993年と1995年の東京モーターショーに参考出展されていますが、95年のショーには、「ミゼットIII」というモデルも一緒に出展されており、こちらは人を乗せることが意識され、フロントに1名、リアに2名が座れる3名乗りとなっていました。

そして、1997年の東京モーターショーにはミゼットIIとミゼットIIIの要素を1台にまとめたような「ミゼットIV」が登場していますが、IIIもIVも市販されていません。

実に28年ぶりにその名前が復活したことになるミゼットXについてダイハツは、「暮らしに寄り添い、人々の暮らしを変えた初代ミゼットの発明精神を未来へ受け継ぐ一台」と説明しています。

ボディサイズは、全長2200mm×全幅1295mm×全高1680mmととても小さく、自転車以上、軽自動車未満の扱いやすいジャストサイズ。車両区分は軽自動車となります。

ホイールベースは1600mmと全長ギリギリまで取られており、乗車定員は1＋2の3名となります。

エクステリアは、4輪モデルとなったミゼット2を現代的に解釈したようなスッキリとしつつも愛らしいデザイン。ドアには、乗り降りのしやすい前開き式を採用しているほか、ルーフにはルーフレールが装備されています。

インテリアは、狭い室内ながら１＋２シートを効率的に配しているほか、自転車のように気軽に使えるよう、目線の高さや視界の広さを確保しています。また、ハンドルは異型のものが採用されています。

パワートレインは、モーターのBEV（バッテリーEV）であることが明らかにされていますが、詳細は明かされていません。

担当者は、ミゼットXについて次のようにコメントしています。

「未来の小さなダイハツメイということで、このクルマは初代ミゼットの発明精神を未来に受け継ぎ、みんなの身近な移動を再発明したいという、まさに未来のダイハツメイということをコンセプトにしたモデルです。

具体的には、自転車以上、軽自動車未満の扱いやすく安心できるジャストサイズなモビリティ。 より相手を身近に感じられて会話が弾む1+2シートのレイアウトを、使う人のニーズに合わせて色々使える荷台バリエーションと合わせて提案しています」

28年ぶりにその名前が復活したミゼット。今後どのような展開を迎えるのか注目です。