落語家・林家たい平さんが自身のブログを更新。出身地・秩父名物の中華そば店を訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 林家たい平 】 ふるさと秩父の名店で 中華そば堪能「子供の頃から食べている唯一無二の味に 元気をもらいました」





仕事で埼玉県小川町を訪れたたい平さんは、「定峰峠を越えると秩父なので 久しぶりに峠越えして 秩父まで足を伸ばしました」と出身地である秩父へ向かったことを明かしました。







たい平さんは、秩父の地元の人はもちろん、観光客やラーメン通にまで愛される人気の中華そば店「珍達そば」の前を通りかかったところ、「いつも大行列で食べられなかったのですが 今日は行列が出来ていません！ なので姉を誘ってダッシュするともう行列が… ５人だったので並びました」と、行列に並んだ経緯を説明しました。







中華そばを堪能したたい平さんは、「運ばれてきただけで もういい香り 子供の頃から食べている唯一無二の味に 元気をもらいました」と、綴りました。









続けてたい平さんは、1週間後に迫ったチャリティー公演『がんばれ! ぺー･パー子 有志応援団の集い 大演芸大会』についても言及。この公演は、先日火災の被害に遭われた林家ペーさん・パー子さん夫妻のために開かれるもので、「満員に向けて頑張ります！」と意気込みを語りました。





さらに、「応援団に集まって下さった方々の優しい心がひとつになる証にと 私の描いた絵を アクリルキーホルダーにして下さいました！ 当日皆様にお配りいたしますね」と綴り、 自身が描いた林家ペーさん・パー子さん夫妻のイラスト入りキーホルダーの画像を添えています。





