車を持たないわが家、身分証明書の代わりに「娘の免許取得費用30万円」は高く感じます……。そもそも身分証明書として「運転免許証」を取得する人が“20％以上”もいるって本当ですか!?
そもそも免許取得費用の相場は「20～30万円程度」
合宿制自動車免許取得の情報サイトを運営する株式会社サクラスの調査を基に、年代別の免許取得費用を表1にまとめました。20～30代は25万～30万円未満、40代は20万～25万円未満が最多となっており、免許取得費用は20万～30万円程度が相場と考えられます。
表1
出典：株式会社サクラス「『普通自動車免許取得費用の年代別比較」に関する調査」
なお、モビリティサービスを展開する株式会社KINTOが18～25歳を対象に実施した2023年の調査によると、教習所の費用を全額自己負担すると回答した人は55.1パーセントでした。親族が一部負担すると回答した人は20.2パーセント、親族が全額負担すると回答した人は24.7パーセントとなっています。
身分証明のために免許を取得した人は「20％以上」
akippa株式会社の調査を基に、運転免許を取得した理由のランキングを表2にまとめました。運転を前提とした理由が上位に並んでいますが、その中でも身分証明のために免許を取得した人は20パーセント以上もいます。
仕事のために免許を取得した人も20パーセント弱おり、個人所有の車がなくても取得する層は一定数存在するようです。
表2
令和7年3月からは「マイナ免許証」が導入されている
本人確認書類として広く使われてきた運転免許証ですが、令和7年3月にはマイナ免許証の運用が始まっています。
マイナ免許証とは、内蔵のICチップに免許情報が記録されたマイナンバーカードです。顔写真付き身分証明書として多くの機関で利用できるようになったこともあり、便利な本人確認書類としての運転免許証の優位性は下がったといえるかもしれません。
また、マイナ免許証は運転免許証に比べ、更新時や講習受講時に必要となる各種手数料も安く、更新や住所変更などの手続きが簡単というメリットもあります。なお、マイナ免許証の運用開始後も運転免許証は利用可能で、現状廃止される予定はありません。
まとめ
運転免許取得費用の相場は20万～30万円程度で、教習所に通っている18～25歳の半数以上は教習所の費用を全額自分で負担しているようです。
身分証明のために免許を取得した人は20パーセント以上で、車の運転を目的にしていなくても取得する層は一定数存在します。車を所有していない人や本人の意向によっては、高額な費用を無理に捻出して運転免許を取得せず、マイナンバーカードで代替するのもよいでしょう。
