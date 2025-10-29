スバル「新型SUV」発表！ グリルレスの斬新フェイス×“光る六連星オーナメント”採用！ 最大746km走れてめちゃ実用的な新型「ソルテラ」110万円値下げして登場！

スバル「新型ソルテラ」発表！

スバルは2025年10月29日、「ソルテラ」改良モデルを発表しました。

ソルテラは、スバル初のグローバルバッテリーEV（BEV）として2021年に発表。BEVならではの新しい価値と、「安心と愉しさ」という同社が長年にわたって大切に培ってきた価値を併せ持ったSUVです。

デザイン一新した新型「ソルテラ」

【画像】超カッコいい！ これが110万円安い「新型SUV」です！（30枚以上）

今回の改良では、BEVとしての先進性と実用性にさらに磨きをかけています。

エクステリアは、新デザインのヘッドランプとグリルレスのフロントバンパーを採用。フロントとリアのホイールアーチモールは、標準仕様をブラック塗装に変更し、メーカー装着オプションにボディ同色の仕様も設定することで、より都会的で洗練されたデザインとしました。

さらに、発光式の「六連星」オーナメントと「SUBARU」ロゴの入ったリアゲートガーニッシュを採用することで、スバルブランドの存在感を強調しています。

インテリアは、インパネ全体でシンプルな横基調の造形を施し、居心地の良さを感じさせる開放的なデザインとしました。

上級グレード「ET-HS」の本革シートには、ブルーを基調としたナッパレザーを採用し、スポーティなイメージのインテリアに仕上げています。

また、14インチの大型ディスプレイを採用し、車両情報やハードスイッチをディスプレイ内に集約することで、よりシンプルで使いやすいコックピットとしました。

電池・充電性能では、リチウムイオンバッテリー容量の拡大や制御の改良により、航続距離を最大746kmへ大幅に伸長。さらに、バッテリープレコンディショニングの搭載により、低温時において、充電量10％から80％までの急速充電時間を約28分に短縮し、あらゆる環境におけるBEVの実用性を高めました。

走行性能では、モーターの高出力化により、FWDでは165kW、AWDでは252kWのシステム最高出力を実現し、加速性能を進化させました。

また、スバルが培ってきた技術を活かしたサスペンションや電動パワーステアリングのセッティングと、新たなAWD制御の採用により、様々な路面でドライバーがより意のままに操れる走りを実現しています。

※ ※ ※

ソルテラ改良モデルの価格（消費税込）は、517万円から605万円です。従来モデルは627万円から715万円だったので、110万円値下げされました。

2025年11月27日より全国のスバル販売店で注文受け付けを開始します。