元NMB48山田菜々プロデュースアイドルグループ、移動中の交通事故で緊急搬送「精神的にも大きなダメージ」3つのライブ中止も決定【全文】
【モデルプレス＝2025/10/29】元NMB48の山田菜々がプロデュースするアイドルグループ・すべての瞬間は君だった。の公式X（旧Twitter）が、10月28日に更新された。移動中の車が事故に遭い、メンバーが緊急搬送されたことを発表した。
公式Xでは「本日、出演予定の『Blue Color Palette WWWX SP』に関しまして、移動中の車が事故にあい、出演が難しい状況となったため、ライブ出演をキャンセルさせていただきました。大変申し訳ありません」と報告。「メンバー及びスタッフの無事は確認していますが、明日以降の活動につきましては、またあらためてご報告させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします」と伝えられていた。
その後、再び公式Xが更新され「本日の事故を受けて、今後の対応及び活動についてのご報告です」とつづられた。「メンバーは事故の直後に緊急搬送され命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております」とした上で「ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます」と発表。「その後の活動につきましては現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます」とメンバーのケアを最優先で行っていく方針を示した。
なお「現在出演の決まっているライブに関しまして、 10／30 (木)『すべきみハロウィン』、11／1 (土)『東京定期公演』、11／3 (月祝)『無銭ライブ』は開催中止とさせていただきます。 11／3 (月祝)『恋鈴かさね誕生日ライブ』は日程の振替を検討中です」と少なくとも11月3日までのライブを中止することも決定している。
さらに山田も自身のXで事故について言及。「ご心配おかけして申し訳ありません」と謝罪し「何より大切なのはメンバーの心身の状態だと 私も強く思っています」と記した。
すべての瞬間は君だった。は2024年8月、関西を拠点に活動を開始した8人組アイドルグループ。元NMB48の山田菜々がプロデュースを手がけ、「おしゃれ・かわいい・儚い」をテーマに一瞬一瞬を大切に歌い踊る姿が話題に。Zepp Nambaでデビューを果たし、「OSAKA KAWAII FES」「ナナフェス」などの大型イベント出演や、立ち上げからのMV連続公開など、結成初期から次世代関西アイドルの旗手として注目を集めている。（modelpress編集部）
本日の事故を受けて、今後の対応及び活動についてのご報告です。
メンバーは事故の直後に緊急搬送され命に別状はないことを確認しています。また現在の状況としましてはそれぞれ家に帰宅し、安静にしております。
ただ怪我をしており、療養が必要なため今後1週間の【SNS、配信含む活動】は全て休止させていただきます。その後の活動につきましては現在、事故の影響で精神的にも大きなダメージを負っているためメンバーの心身を第一とし日頃より応援してくださる皆様には追ってのご報告とさせていただきます。
決まり次第、すぐにご報告させていただきたいと考えておりますがメンバーの気持ちを何より優先にしたいと考えておりますのでご理解のほどよろしくお願い致します。
現在出演の決まっているライブに関しまして、 10／30 (木)「すべきみハロウィン」、11／1 (土)「東京定期公演」、11／3 (月祝)「無銭ライブ」は開催中止とさせていただきます。 11／3 (月祝)「恋鈴かさね誕生日ライブ」は日程の振替を検討中です。
それ以外のライブ、イベントに関しましても対応が固まり次第、情報を共有させていただきます。
応援していただいているファンの皆様には、ご心配をおかけして申し訳ありません。
引き続き、すべての瞬間は君だった。 の応援をよろしくお願いいたします。
すべての瞬間は君だった。運営
