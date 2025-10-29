辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの「ギャン泣き」初予防接種を報告「よく頑張ったね」「ママもお疲れ様です」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】タレントの辻希美が10月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの予防接種を報告した。
【写真】第5子出産の元モー娘。「ギャン泣き」後の3ショット
辻は「今日は夢空初めての予防接種でした」とコメントし、夫でタレントの杉浦太陽との3ショットを公開。アサイーショップでマスクをして夢空ちゃんを胸に抱いた姿を披露し、「ギャン泣きだったけど良く頑張った」「何回経験しても胸痛いね」と母としての思いを綴った。
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃんよく頑張ったね」「ママもお疲れ様です」「胸がキュッとします」「家族の絆が伝わってくる」「共感しかない」と反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】第5子出産の元モー娘。「ギャン泣き」後の3ショット
◆辻希美、夫婦で第5子・夢空ちゃんの予防接種へ
辻は「今日は夢空初めての予防接種でした」とコメントし、夫でタレントの杉浦太陽との3ショットを公開。アサイーショップでマスクをして夢空ちゃんを胸に抱いた姿を披露し、「ギャン泣きだったけど良く頑張った」「何回経験しても胸痛いね」と母としての思いを綴った。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「夢空ちゃんよく頑張ったね」「ママもお疲れ様です」「胸がキュッとします」「家族の絆が伝わってくる」「共感しかない」と反響が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】