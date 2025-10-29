今カノをイライラさせる「元カノとの想い出の品」９パターン
前の彼女とつながりがある品物を無頓着に持っている男子もいますが、多くの場合、彼女は嫌がっているもの。では、どんな品が女子を不愉快にさせるのでしょう。今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査を元に「今カノをイライラさせる『元カノとの想い出の品』９パターン」を紹介します。
【１】彼の自宅に置きっぱなしの化粧水やクレンジング
「元カノの存在がリアル過ぎる」（２０代女性）と、女子は元カノが愛用していた化粧品を必要以上に意識しそうです。自分や今カノが使うワケもないので、面倒くさがらずに別れたと同時に捨てておくのが懸命でしょう。
【２】元カノが彼の家で使っていたマグカップ
「この部屋でふたり仲良くしていた様子を想像してしまう」（２０代女性）など、元カノの生活感あふれる私物を不快に思う女子もいます。ほかにもスリッパやエプロンなど、「一緒に暮らしていた感」を覚えさせるものは彼女を激怒させる可能性もあるので、要注意です。
【３】クッションなど、元カノのセンスが前面に出た「インテリア雑貨」
「別れた彼女の趣味の空間で過ごすなんて理解できない」（２０代女性）というように、元カノが創り上げた彼氏の部屋に嫌悪感を覚える女子もいます。「俺、インテリアとか苦手だから一緒に選んで」と今カノを頼る姿勢を見せれば、彼女も許してくれるかもしれません。
【４】記念日や喧嘩したあとに、元カノから送られた「手書きの手紙」
「彼女の想いがこめられていそうで重い。それを持ってるって未練でしょ？」（２０代女性）など、別れたとはいえ、ふたりの強い絆を感じさせるものに女子は敏感に反応するようです。「忘れてた」というだけでは済ませられないので、その場で破り捨てるなど、今カノの満足のいく方法で処理するとよさそうです。
【５】誕生日にプレゼントされた「財布」
「支払いをするたびに、元カノを思い出しちゃう気がする」（２０代女性）と心配すると同時に、その都度、自分自身も前の彼女の存在を意識してしまい、イラッとくる彼女もいます。気に入っているなら自分で買い直すなど、彼女の気持ちを考えて対応したいものです。
【６】クリスマスに一緒に買った「ペアリング」
「いくらデザインが気に入っていたとしても、それはないでしょ？」（２０代女性）など、「ペア」で、しかも「指輪」というアイテムに抵抗感を持つ女子もいます。ユニセックスなデザインだと、たとえ自分で買ったものでも疑われる可能性があるので外しておいたほうが安心です。
【７】「愛してる」など、盛り上がっていた頃の「ラブラブ保護メール」
「携帯は見ちゃダメだと分かってるけど、ついチェックして発見。大ショック」（１０代女性）と、自業自得とはいえ、携帯を盗み見して勝手に傷つく女子もいます。保護したことを忘れている男子も多いでしょうが、新しい彼女ができたときには、携帯の中身も含めてまっさらな状態にしておきたいものです。
【８】携帯にお揃いでつけていた「ストラップ」
「肌身離さず持ち歩く携帯に、元カノとの想い出のものを付けてるなんて絶対イヤーーーっ！」（１０代女性）など、見る度に叫びたくなる女子もいます。ムッとして彼女にツッコまれたときは「お前とお揃いのを買おう！」と提案することで、怒り狂う彼女をなだめることができるかもしれません。
【９】元カノとのデート中に撮られた「ツーショット写真」
「幸せそうに寄り添ってると破りたくなる」（１０代女性）というように、前の彼女との楽しげな写真に、嫉妬心を抱く女子もいるようです。ＰＣや携帯に保存してある写真データも、何かの拍子に見つかることがあるので、彼女の機嫌を悪くさせてしまう前に、早めに処分しておいたほうがよさそうです。
ほかにも「今カノを激怒させた元カノとの想い出の品」があれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（橘しげる）
