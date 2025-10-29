日本ラグビー協会は２９日、「リポビタンＤツアー２０２５」で欧州遠征に参加する日本代表３８人を発表した。２５日にオーストラリア戦（１５●１９）を終えた日本は、日本時間２日未明に世界ランク１位の南アフリカ戦（ロンドン）を迎える。

遠征には、早大３年のＦＢ矢粼由高が参加。大学生では唯一の選出となった。代表未キャップは１２人。フッカー陣は、豪州戦で先発した江良颯（東京ベイ）が離脱。５キャップで２２歳の佐藤健次（埼玉）、２３歳の佐川奨茉（相模原）と平生翔大（東京ＳＧ）と、若手の編成となった。ロックでは、代表資格を得る２０８センチのホッキングス（東京ＳＧ）もメンバー入り。フランス一部のトゥールーズで活躍するＳＨ斎藤直人も、現地でチームに合流する。

日本代表は、日本時間２日に南ア戦、同８日アイルランド戦、１６日ウェールズ戦、２３日にジョージア戦と強豪との連戦を迎える。

◆日本代表欧州遠征参加選手

【ＦＷ】

祝原 涼介（横浜、３）

小林 賢太（東京ＳＧ、５）

古畑 翔（埼玉、―）

佐川 奨茉（相模原、―）

佐藤 健次（埼玉、５）

平生 翔大（東京ＳＧ、―）

木原三四郎（東京ＳＧ、―）

竹内 柊平（東京ＳＧ、２０）

為房慶次朗（東京ベイ、１６）

伊藤 鐘平（ＢＬ東京、―）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、８）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２５）

ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２７）

ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、―）

山本 秀（ＢＲ東京、―）デーヴィット・バンジーランド（東京ベイ、―）

ベン・ガンター（埼玉、１５）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、１９）

タイラー・ポール（東京ベイ、１）

リーチ マイケル（ＢＬ東京、８９）

マキシ ファウルア（東京ベイ、２０）

【ＢＫ】

斎藤 直人（トゥールーズ、２４）

土永 旭（横浜、―）

福田 健太（東京ＳＧ、６）

藤原 忍（東京ベイ、５）

小村 真也（トヨタ、―）

李 承信（神戸、２５）

池田 悠希（ＢＲ東京、１）

広瀬 雄也（東京ベイ、４）

ディラン・ライリー（埼玉、３４）

チャーリー・ローレンス（相模原、５）

石田 吉平（横浜、６）

植田 和磨（神戸、―）

長田 智希（埼玉、２２）

ティエナン・コストリー（神戸、１０）

伊藤耕太郎（ＢＲ東京、―）サム・グリーン（静岡、４）

矢粼 由高（早大、６）

※数字はキャップ数