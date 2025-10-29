◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース２―６ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場。ＷＳ初登板は２３年９月の右肘手術後最長タイの６回０／３を投げて６安打４失点６三振もポストシーズン（ＰＳ）３度目の登板で初黒星を喫した。打者としては３打数無安打１四球で連続試合安打は「６」でストップ。今シリーズは２勝２敗のタイとなった。

大谷は試合後、「（昨夜は）２時ぐらいにはベッドに行きました。それなりに睡眠は取れましたし、昨日は長い試合でしたけど、なるべく寝られるようには努めました」としながら、右脚の不安も少なからずあったことを明かし「脱水症状気味ではあったので。まあ睡眠時間もあまり取れない、取れないというか短い中で少しまたつるんじゃないかなという不安はありましたけど、幸いにも最後までそういうことはなかったので、良かったんじゃないかなと思います」。その上で「昨日の試合がどうのこうのというのは特に言うつもりはないですけど、単純に自分の動き、技術的な動きの部分がブルペンの時から良くなかった。もちろんそういう試合は数多くありますし、そういう時にどうするかという話なので」と言い訳はしなかった。

投手としては初回、２死から四球と内野安打で一、二塁のピンチを招いたが、無失点の立ち上がり。しかし、味方が１点を先制した直後の３回は１死から１番ルークスにこの日初めて外野へのヒットとなる右前打を許すと、続くゲレロに逆転２ランを浴びた。スイーパーが高めに浮いたところを左中間席に運ばれ、ＰＳ初被弾となった。

４回先頭から５回１死まで４者連続三振。１―２の７回もマウンドに上がったが、６番バーショに右前打を許し、この日初めて先頭打者を塁に出すと、続くクレメントに左中間フェンス直撃の二塁打を浴びた。無死二、三塁となったところで交代。代わった２番手バンダはヒメネスに左前適時打を打たれ、代打フランスの内野ゴロの間に失点。大谷が出した走者は全て生還した。

前日の第３戦はまさに死闘だった。試合時間６時間３９分。最後は５―５の延長１８回にフリーマンがサヨナラ弾を放った。両軍計４４人の選手をつぎ込んだ総力戦。その中でも大谷は伝説となった。第４打席まで二塁打、ソロ本塁打、適時二塁打、ソロ本塁打で４打数４安打３打点。その後は４打席連続の申告敬遠。１７回２死一塁も四球を選び、試合をまたいで１０打席連続出塁とした。１試合９出塁はＰＳ新記録で、１試合４長打も１１９年ぶりのＷＳ最多タイ記録だった。この日も第１打席で四球。６打席連続四球はＷＳ新記録でＰＳタイ記録となり、すでにＷＳ最長を更新していた連続出塁を「１１」打席に伸ばした。

前日の試合終了は現地午後１１時５０分。大谷は試合後も試合中につった右脚のケアなどに時間を費やし、日をまたいで午前０時４５分頃まで球場に滞在していた。