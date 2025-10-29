工藤夕貴、大自然でキャンプを満喫 ビキニ姿で屋外サウナも「楽しそう」「ほんと素敵」「サービスショットもありがとうございます」
静岡で自給自足の生活を送っている俳優の工藤夕貴（54）が28日、自身のインスタグラムを更新。友人たちと湖キャンプを楽しむ様子を公開し、そのパワフルな姿に称賛の声が寄せられている。
【動画】ビキニ姿で屋外サウナ楽しむ“サービスショット”も！友人とキャンプを楽しむ工藤夕貴
投稿では、山々に囲まれた湖をバックに笑顔を見せるショットをはじめ、焚き火を囲む夜のキャンプシーン、ビキニ姿で湖をのびのびと泳ぐ姿など、自然を全身で堪能するリール動画を披露。「2泊3日の予定が1泊になってしまったけれど、気の合う仲間とのキャンプの楽しさは言葉にはできない」とつづり、この日を全力で満喫したことを報告した。
さらに、「ゆっくり赤ワインを飲みながらおつまみを食べて、酔わないうちに今回はバレルサウナを借りた」「月や星が綺麗で忙しさで閉じていた心に静寂が染みる」などと語り、自然とととのう癒やしの時間を満喫。「寒いのオッケー、冷たい水オッケーの最強女子チーム」と仲間との絆も明かし、来月には新メンバーを迎えてキャンプを楽しむ予定だという。
大自然、仲間、サウナ、焚き火、そして星空。工藤は「やっぱりサウナの後の自然の水は最高なのでした。そして焚き火と星空があれば100点満点ですね」と締めくくっている。
コメント欄には「楽しそうですね」「素敵ですね 生き抜く力が湧いてきそう」「ほんと素敵です」「楽しい時間は、いつの時代もあっという間」「夕貴ちゃんも水着姿もすごくかわいかったです」「サービスショットもありがとうございます」などの声が寄せられている。
【動画】ビキニ姿で屋外サウナ楽しむ“サービスショット”も！友人とキャンプを楽しむ工藤夕貴
投稿では、山々に囲まれた湖をバックに笑顔を見せるショットをはじめ、焚き火を囲む夜のキャンプシーン、ビキニ姿で湖をのびのびと泳ぐ姿など、自然を全身で堪能するリール動画を披露。「2泊3日の予定が1泊になってしまったけれど、気の合う仲間とのキャンプの楽しさは言葉にはできない」とつづり、この日を全力で満喫したことを報告した。
大自然、仲間、サウナ、焚き火、そして星空。工藤は「やっぱりサウナの後の自然の水は最高なのでした。そして焚き火と星空があれば100点満点ですね」と締めくくっている。
コメント欄には「楽しそうですね」「素敵ですね 生き抜く力が湧いてきそう」「ほんと素敵です」「楽しい時間は、いつの時代もあっという間」「夕貴ちゃんも水着姿もすごくかわいかったです」「サービスショットもありがとうございます」などの声が寄せられている。