Number_i 岸優太、歴史と情緒あふれる京都で撮り下ろし バナナ・リパブリック「HOLIDAYキャンペーン」
3人組グループ・Number_iの岸優太をブランドアンバサダーとして起用した、バナナ・リパブリック「HOLIDAYキャンペーン」を11月1日にスタートするとともに、最新コレクションを全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで発売する。
【全身カット】モダンな京都の町並みの中で…マフラーを巻き佇む岸優太
今回のキャンペーンでは京都の街並みを背景に、「時代を超えて、伝統とモダンが交差する旅へ。 」をテーマに、高品質なファブリックと現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされているタイムレスなコレクションを通して、岸のリラックスした佇まいや深まる冬の寒さに寄り添う洗練されたスタイルを紹介する。
岸は「京都での撮影は日本の良さや伝統を感じられて、旅行している気分も堪能できました。冒険心を原点に持つバナリパのタイムレスなHOLIDAYコレクションのデザインが、京都の街並みに映えていると思います。ぜひチェックしてみてください！！！！！」 とコメントしている。
バナナ・リパブリックのHOLIDAY 2025コレクションは、カシミヤやレザー、ウールなど高品質な素材を使用し、ユーティリティといったブランドのクラシックなディテール、旅に相応しい豊かな表情のアウターやパンツスタイル、着こなしに奥行きを与える季節感あふれるセーターなど、仕事からウィークエンドまであらゆるシーンに寄り添う必需品を取り揃えている。
11月のテーマは「都会を離れ、町屋の趣に浸る冬。」、12月は「歴史と伝統が息づく京都の街並みへ。」と題し、京都の静かな冬旅を切り取ったビジュアルを順次公開予定。Number_iの岸が魅せる“日本の冬の美しさ”と、バナナ・リパブリックの上質な世界観が融合したキャンペーンとなっている。
