牛角、冬の『韓国フェア』は屋台グルメが勢ぞろい 噛めばじゅわっと脂が弾ける“ごちそうホルモン”登場
レインズインターナショナルが展開する「牛角」では、11月6日から12月25日まで、冬季限定の『韓国フェア』を全国にて開催する。今年は冬に恋しい“旨辛”や“チーズ”を掲げた「韓国屋台グルメ」が勢ぞろい。
【写真】“自分だけの最強セット”を見つけられる『牛角流サムギョプサル』
同フェアで主役の『牛角流サムギョプサル』は、香ばしく焼き上げたジューシーな豚カルビを、「サンチュ味噌」「コチュマヨ」「チーズソース」の3種ソースで楽しむ定番の一皿。また、一口で脂の旨みが広がる『コロコロ牛ホルモン』や、七輪の上で踊るように焼き上がるライブ感満載の『チュクミ（イイダコの七輪焼き）』も、焼肉屋ならではの味わいとなっている。
さらに、辛さ際立つ『イイダコと豚肉の辛口炒め』や、じんわり辛味がクセになる『ピリ辛マンドゥ』など、“旨辛派”にぴったりのおつまみが登場。とろけるチーズ×旨辛ダレが相性抜群な『チーズ旨辛チキン』、濃厚でクリーミーな『カルボナーラトッポギ』など、冬に恋しい“旨辛”と“チーズ”グルメも勢ぞろい。
食後は、七輪で炙ってサクサク×ひんやり食感が楽しい『チョコチュロスクッキーバニラ』で、最後まで“渡韓気分”を味わえる。
■期間限定メニュー詳細
『牛角流サムギョプサル』（旨辛ダレ／塩胡椒）各693円
香ばしく焼きあげる豚カルビは、「旨辛ダレ」と「塩胡椒」から選べる2つの味わい。さらに「サンチュ味噌」「チーズソース」「コチュマヨ」の3種のソースを自由に組み合わせて、包むたびに新しいおいしさに出会える牛角流サムギョプサル。“自分だけの最強セット”を見つけて。
『コロコロ牛ホルモン（マルチョウ）』638円
噛めばじゅわっと脂が弾けるマルチョウを、七輪で香ばしく。脂の甘みが滴る“ごちそうホルモン”。
『イイダコの七輪焼き』638円
七輪の上で踊るように焼き上がる、イイダコのライブ感。プリッと弾む食感と、牛角自慢のつけダレで旨みが止まらない。
『イイダコと豚肉の旨辛炒め』473円
本格的な辛さが際立つ、イイダコ×豚肉の相性抜群コンビ。弾む食感とジューシーな旨みが一体となり、濃厚なコクがクセに。
『チーズ旨辛チキン』528円
旨辛ダレをまとったチキンに、熱々のとろ〜りチーズが絡む至福の一口。コク深いまろやかさが、ジューシーなチキンをやさしく包み込む。
『カルボナーラトッポギ』473円
もっちりトッポギに、とろ〜りチーズと濃厚ソースが絡む“愛され”メニュー。クリーミーな優しさが、心まで満たす味わい。
『ピリ辛マンドゥ』418円
ピリッと広がる辛さが後を引く、期間限定マンドゥ。もちもち生地の中から、ジュワッと肉汁があふれ出す一皿。定番メニューの『ねぎ塩マンドゥ』とは、ひと味違う刺激を。
『チョコチュロスクッキーバニラ』418円
七輪で炙ったアツアツのチョコチュロスに、ひんやりバニラをオン。サク＆トロ食感にチョコソースが重なる、プチご褒美デザート。
