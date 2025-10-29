岩手県の婚活冊子「叶えるBOOK」サイト公開を取りやめ 「不快感を与えてしまう表現がある」意見を踏まえ
岩手県は、『いわてでステキな出会い「叶えるBOOK」〜婚活スキルアップしたいあなたへ』と題した冊子について、29日までにサイト公開をとりやめた。
サイトでは「掲載内容の見直しについて」とし、「本ページにより掲載しておりました『叶えるBOOK』につきましては、このたび県のお問い合わせフォームより、不快感を与えてしまう表現があるとのご意見を頂いたことから、ホームページでの公開を取りやめることとしました」と説明。
その上で「今後の情報掲載については、一層の配慮を行い、皆様に安心してご利用いただける情報発信に努めてまいります」と伝えた。
同冊子は「保健福祉部 子ども子育て支援室 次世代育成担当」が、結婚支援のために制作したもの。ファッションなどの内容をめぐり、ネットなどで騒動となっていた。
