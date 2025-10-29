◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ア・リーグ覇者ブルージェイズが28日（日本時間29日）、敵地でのワールドシリーズ（WS）第4戦でナ・リーグ王者ドジャースを6―2と撃破。2勝2敗のタイとし、決着をトロントで行われる第6戦（31日＝日本時間11月1日）以降に持ち越した。29日（同30日）の第5戦はブルージェイズがイエサベージ、ドジャースはスネルが先発する。

20年サイ・ヤング賞のブルージェイズの先発右腕シェーン・ビーバー（30）は5回1/3を4安打1失点と好投で勝利投手となった。直球にナックルカーブ、カットボール、スライダーを交え、5回を除いて毎回走者を出しながらも粘りの投球。2回に犠飛で先制点を与えたが、「1番・DH兼投手」の大谷翔平とは3打席とも勝負して四球、空振り三振、見逃し三振。6回1死一、二塁で交代したものの、2番手左腕フルーハティが後続を抑えた。

前夜はWS歴代2位6時間39分の死闘の末、延長18回サヨナラ負け。ビーバーも先発したシャーザーから「これヤバくなったら行けるか？」と言われ、ブルペンで肩をつくっていたという。ホテルに戻り、就寝したのは午前1時45分〜2時頃だったそうで「あまり眠れなかった」と明かしながらも、WS初登板で勝利に貢献。「できるだけ長いイニングを投げたかったけど、WSは勝つことが全て。今日は全員が“戦わなきゃいけない夜だ”と分かっていた。その中で、それを実行できたと思う」と胸を張った。

大谷への四球が「意図的な感じもあった」と指摘されると「あの（ボールカウント）3―2からの球は、かなり良いところにいってたと思う。まだ映像は見ていないけどね。大谷に対しては攻めるつもりだった。特にイニングの先頭打者としては挑戦していく気持ちでいた」と否定。大谷への攻め方を問われると「毎試合状況は違う。WSだし、誰にも簡単に勝負を譲るつもりはなかった。特にショウヘイにもね。彼だけじゃなくドジャースは1番から9番まで全員が危険な打者。だから、高低・内外を使い分けて、5球種全てをゾーンぎりぎり、あるいは少し外に投げ分けることを意識した」と説明した。今後、リリーフ登板の可能性については「もちろん。ここはWSだからね。自分だけでなくチーム全員が“いつでも行ける”状態でいる。それがこのチームのアイデンティティーだと思う」と話した。