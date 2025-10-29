タレントの益若つばさ（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントらとの交流を伝えた。

益若は「ミキティーファミリーと、横澤夏子ちゃんとなーちゃんが我が家に遊びに来てくれたよー！」と書き出し、番組で共演するタレント・藤本美貴、横澤夏子らとの写真をアップ。「【夫が寝たあとに】の収録で大盛り上がりしてから『また集まりたいねー』と話してて実現した！！嬉しい！！ちょうど私の息子も帰省しててみんなでもんじゃ作って食べたの！」と伝えた。

そして藤本の13歳になる長男について、「キッチンにいた私のところミキティーの息子さんがこっそりきてね、『作ってばっかりで食べてなさそうだけど大丈夫ですか？僕お手伝いできることありますか？』って、、！！」と明かし、「紳士すぎるやろ」と感心。「隙間見ていっぱい食べてるから大丈夫なのよー！ありがとうねー！」と感謝した。

また「娘っち達も率先してお手伝いしてくれたりシールくれたり、オシャレ好きそうでとにかく可愛かったなー」と回想。「今度はみんなに料理教える約束したよ 息子とも仲良くしてくれて嬉しいー！！ここでしかできないお話も沢山したよ また集まるの楽しみだなー」とつづった。