ふるさと納税による税収減が続く東京都内の自治体が、「体験型」の返礼品を用意し、寄付金の獲得に乗り出している。

新幹線基地やアニメなど、都心の施設や文化を生かした返礼品が好評で、高額寄付につながる例も出ている。（藤井有紗）

「ここでしかできない体験が詰まった返礼品。鉄道ファンにはたまらない」

ＪＲ東日本の新幹線車両が収容されている北区の「東京新幹線車両センター」で１８日、見学・体験ツアーに参加した神奈川県の２０歳代会社員男性が興奮気味に話した。

今年２月から始まったこのツアーは、区がＪＲ東日本の協力を得て、ふるさと納税の返礼品として企画した。寄付額９万４０００円で、車両が車体洗浄機を通過する様子や台車を見学できるほか、実際に運転席に座ったり、車内放送やドア開閉などの車掌体験をしたりと、盛りだくさんのプログラムだ。参加者１組につき社員１人が専従で解説しながら案内してくれる。

区によると、新幹線整備基地を見学するツアーの返礼品は都内初の試み。これまでに計約１３０万円の寄付があり、約３０人が参加したといい、吉田彬・区税務課長は「区内の資産を活用できて、税収増にもつながっている」と胸を張る。

流出 穴埋めなく

ふるさと納税は、自分が住む自治体に納める住民税などの一部を、他の自治体に寄付できる制度。人口が集中する都市部から地方に税収を移転させ、格差是正を図るのが目的だが、都市部の自治体にとっては税収減につながる。

都によると、今年度の都内自治体の住民税の減収額は２１６１億円で、２００８年の制度開始以降の累計は１兆１５９３億円に達している。地方交付税の交付団体は、国が流出額の７５％を穴埋めする仕組みがあるが、都や２３区は不交付団体のため適用されず、特別区長会などは制度の廃止を含めた抜本的な見直しを国に要望している。

歯止め狙い参入

流出に歯止めをかけようと、ふるさと納税制度に参入する都内自治体は増えている。だが、特に都心部は地方に比べて地場産品が少ないことから、多くの自治体が「体験」を売りにしている。

アニメショップが立ち並ぶ池袋を抱える豊島区は、昨年１月に「コスプレ体験」を返礼品に取り入れた。池袋ではコスプレイベントが毎月開催されており、区はイベント参加回数券のほか、衣装のレンタルやプロによるヘアメイク・撮影を楽しめるプログラムを用意。１月からの申込数は１００件を超えたという。

寄付額２１万５０００円（９月時点）の「ゴールドプラン」や５３万円（同）の「プラチナプラン」の申し込みも計４件あり、担当者は「人生で一度、本格的なコスプレをやってみたいという需要を捉えたのでは」と手応えを話す。

大田区は昨年１０月から、羽田空港内の施設で「フライトシミュレーター」を体験できる返礼品を用意している。本物のコックピットを忠実に再現し、計器、映像・音などで臨場感のある操縦体験が味わえる。体験者はこれまでに１２０人を超え、人気の返礼品の一つとなっている。

今年３月には日本航空（ＪＡＬ）と連携し、同社パイロットが訓練で使用するボーイング７３７型機のシミュレーター体験も限定登場。寄付額は１１０万円と高額だったが、限定１組の枠がすぐに埋まった。

担当者は「羽田空港を有する大田区らしい返礼品を充実させ、地場産業の活性化にもつなげたい」と話している。