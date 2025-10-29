TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 工藤静香 】　スカートの羽型クリップは　長女・Cocomiさんが「買ってくれました！」「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」



工藤静香さんは「恐ろしく古いスカートだ！笑」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、パープルのトップスに、グレーのスカート、グレーのシューズのコーデで、工藤静香さんが佇む姿が見て取れます。
 


続けて「今日紹介したいのは1番最後の羽！　このクリップは　cocomi_553_official  必殺宇宙人が買ってくれました！」と、長女のCocomiさんの愛称と共に、羽の形をしたクリップの画像をアップしました。

工藤静香さんは「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」と、綴っています。

 



この投稿にファンからは「しーちゃん❤こんにちは　パープルのニットがとてもお似合いです❤しーちゃん素敵、かっこいいです❤」・「しーちゃん素敵なコーデ❤　Cocomiちゃんからの（羽の絵文字）可愛い」・「羽のモチーフがキュートで可愛い❤　パープルコーデほんとに似合ってます❤❤❤」などの反響が寄せられています。

 



【担当：芸能情報ステーション】