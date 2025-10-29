BTS・VがYunthの新アンバサダーに♡ 除隊後初の日本広告出演が話題

スキンケアブランド「Yunth（ユンス）」が、BTSのVさんを新たなブランドアンバサダーに迎えることを発表しました。今回の起用は、Vさんの除隊後初の日本での広告出演であり、スキンケアブランドとして日本初の単独契約となります。音楽、ファッション、そして美の世界を自在に行き来するVさんとYunthが織りなす、新しい“自分らしさ”の表現に注目です。

VさんがYunthアンバサダーに就任

Yunthは、使用期限30秒¹の生ビタミンC²を配合した「生VC美白美容液」などで知られるスキンケアブランド。2021年の誕生以来、累計販売個数650万個*³を突破し、数々のベストコスメを受賞しています。

Vさんの自由で表現豊かな姿勢は、「私だけの美しさが花ひらく」というYunthのコンセプトと共鳴♡ 除隊後初となる日本での広告出演を通じて、VさんとYunthが描く“美の新章”がスタートします。

ブランドを象徴する「生VC美白美容液」

Yunthの代表作「生VC美白美容液［医薬部外品］」（1ml×28包 3,960円税込）は、開封後30秒以内に使用する“フレッシュ処方”が特徴。

生ビタミンC（アスコルビン酸）を独自技術で閉じ込め、メラニン生成を抑えてしみ・そばかすを防ぎます。

トロッとしたテクスチャーながらベタつかず、肌にすっとなじむ使い心地も人気の理由。個包装タイプで、いつでも新鮮な美容液を使えるのも嬉しいポイントです♪

V×Yunthが描く、これからの“美”

VさんはBTSのメンバーとして活躍する一方で、ソロアーティストとしても高い表現力を誇る存在。「Layover」では彼の音楽性と美学が融合し、その姿勢はYunthの理念とリンクしています。

今後は新ビジュアルや広告キャンペーンを順次展開予定。Vさんが体現する「自分らしさと美しさ」のメッセージを、Yunthとともに世界中へ届けていきます。

未来へ続く美しさを、Yunthとともに♡

YunthとVさんの出会いは、ただのアンバサダー契約にとどまりません。心まで潤うようなスキンケア体験を通じて、毎日の「自分磨き」が特別な時間に。

これからの美のスタンダードを創る、ふたりのコラボレーションに期待が高まります。