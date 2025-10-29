『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）の公式Instagramが『東京ドラマアウォード2025』の「連続ドラマ部門」で優秀賞を受賞したことを発表し、式に出席した主演の芳根京子と本田響矢のツーショットを公開した。

投稿されたのは、シックなドレスを着用し、オールブラックにまとまった出立ちでトロフィーを持つ芳根と、同じようにシャツとネクタイ、ジャケットまで全体的にワンカラーで統一した本田の姿。2人とも受賞を喜ぶような笑顔を見せている。

「東京ドラマアウォード」とは、民放連・NHKが中心となり、番組制作プロダクション、映画製作社、実演家団体、その他映像関連団体など、放送コンテンツに関わるすべての関係者が参加する「国際ドラマフェスティバル in TOKYO」によって2008年に創設された賞レース。放送番組の海外発信を見据え、“市場性”や“商業性”を重視した表彰となる。

「連続ドラマ部門」で優秀賞を受賞した『波うららかに、めおと日和』は、昭和11年を舞台に江端なつ美（芳根京子）と帝国海軍に勤める夫・瀧昌（本田響矢）の交際ゼロ日婚からスタートする新婚生活を描いたラブコメ。放送中は配信やTVerのお気に入りランキング、ネットでの反響も大きい話題作として注目されていた。特に芳根と本田のケミストリーが視聴者の心に刺さり、本投稿のコメント欄は「受賞おめでとうございます」「久々に2人の姿を見れて感無量！」など作品のファンから祝福の言葉に溢れている。（文＝リアルサウンド映画部）