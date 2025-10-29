＜下品で非常識な義両親＞むやみに遠ざけたことを反省！互いに寄り添うための方法は？【第8話まんが】
私はミナ。夫のショウタと結婚して娘のココロ（2ヶ月）がいます。義両親は大ざっぱな性格で、無神経な言動を繰り返す人たち。娘を危険にさらしたくないので抗議したところ、「神経質すぎる」と言い返されてしまいました。ショウタまで義両親をかばうような態度でショックです。けれど私は心のどこかで義両親を軽蔑して見下していたのです。ショウタはそのことを私に指摘すると、怒って出て行ってしまいました。
今までずっと穏やかだったショウタが怒るところを見て、私は自分の反省すべき点に気づいたのです。しばらく経ってショウタが家に戻ってくると、私はショウタや義両親に失礼な態度を取っていたことを謝りました。
結婚してから義両親のことをイヤだと遠ざけて、できるだけ関わりを持たないようにしていた私。けれど歩み寄れる部分もあるはずです。私はあらためて義両親との付き合い方について、しっかりショウタと話し合いました。
義両親の感覚には初対面のときから驚かされることばかりでした。しかし物事の捉え方が違うからと言って、なにがなんでもイヤだと拒否するのもよくなかったかもしれません。今回の件でそのことを学びました。
苦手意識がないと言ったらウソになりますが、愛するショウタが大事にしている人たちなのです。これからは歩み寄れるところは、歩み寄ろうと思います。私は義両親の家に行く条件やルールをショウタと話し合って決めました。ショウタや娘のためにも、ムリのない範囲で義両親とは付き合っていきたいです。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
