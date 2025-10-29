静岡県の伊東市議会の各会派代表者会議が10月29日に開かれ、10月31日の臨時会で田久保市長に対する不信任決議案を再び提出することを正式に決めました。田久保市長は31日に失職することが決定的な状況です。

＜伊東市 田久保真紀市長 29日午前9時半頃＞

「はい」

Q.粛々と受け止めるという感じでしょうか？

「はい、そうですね」

29日、伊東市議会の各会派の代表者が集まって会議を開き、31日の臨時会で田久保市長に対する不信任決議案を再び提出することを正式に決めました。

学歴詐称疑惑が指摘される田久保市長の不信任決議案を巡っては、20人の市議のうち19人が賛成する事を明らかにしていて、田久保市長は31日に失職することがほぼ確実な状況です。

田久保市長が失職した場合、50日以内に市長選が行われることになります。