◇ワールドシリーズ第4戦 ドジャース2―6ブルージェイズ（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては第1打席で四球を選びポストシーズン（PS）最長記録となる11打席連続出塁も無安打に終わり、投げては6回0/3を6安打4失点で初登板したWSで初黒星。チームも敗れ、対戦成績は2勝2敗となった。試合後は前夜に異変が生じた足について語った。

延長18回、6時間39分の歴史的死闘となった前夜の第3戦は延長11回に申告敬遠で出塁後、次打者・ベッツの左前打で二進する際に不自然な足の運びを見せた。その際に右足にアクシデントがあったとみられ、ロバーツ監督とトレーナーがグラウンドまで駆けつけた。指揮官らが見守る前で大谷は右足を伸ばし、短いダッシュをこなして軽症を強調しプレーを続行。試合後にはロバーツ監督が「足のけいれん」と説明していた。

この日の試合後、大谷は「脱水症状気味ではあった」と明かし「睡眠時間もあまり取れない、取れないというか、短い中でまたつるんじゃないかなと不安はありましたけど、幸いにも最後までそういうことはなかったので、良かったんじゃないかなと思います」と二刀流で出場した第4戦は問題なかったと一安心。「昨日はしっかりケアをして、それなりに試合の後に時間も取ってちゃんとケアをして（第4戦に）入れたので、なかなかあれだけ長い試合をやった後に先発というのはあることではないですけど、その中でも今日こうやって良い状態で試合に臨めたのも昨日、いろいろとサポートしてくれた人たちのおかげかなと思っています」と周囲のスタッフたちに感謝の言葉を口にした。