ブルージェイズは三回にゲレロの２ランで逆転した/Jayne Kamin-Oncea/Imagn Images/Reuters

（ＣＮＮ）大リーグは２８日、ワールドシリーズ（ＷＳ）第4戦がロサンゼルスのドジャースタジアムであり、トロント・ブルージェイズ（アメリカン・リーグ）がロサンゼルス・ドジャース（ナショナル・リーグ）を６―２で下して対戦成績を２勝２敗の五分に戻した。

ブルージェイズは三回、１点を追う場面でウラジーミル・ゲレロ・ジュニアが先発を務めた大谷翔平から逆転の２ランホームランを放ち、２―１とリードを奪った。この１発はゲレロのポストシーズン７号となった。

前日の第３戦で歴史的な活躍を見せた大谷はこの日、自身初のＷＳ先発登板に臨んだ。大谷は被安打６、６奪三振、１四球で七回途中に降板し、敗戦投手となった。失点は４だった。

大谷は初回に四球で出塁してから１１打席連続で出塁するシリーズ新記録を樹立していたが、三回に三振を喫し、その記録は途切れた。この日は３打数無安打、２三振に終わった。

ブルージェイズのシェーン・ビーバーは５回１／３を投げ、４安打１失点の好投で勝利投手となった。

ＷＳでは第４戦の勝者が優勝する確率は７２％に上る。

第５戦は２９日、同じくドジャースタジアムで行われる。