連日激戦が続いているSMBC日本シリーズ2025をめぐり、SNSでは、アイドルグループ・HKT48の市村愛里さんによる「スタメン」予想が大きな注目を集めている。

「え.....................え！！！！！？？！！？」

2025年10月25日に開幕した日本シリーズ。初戦は阪神タイガースが制したが、26日の第2戦、28日の第3戦ではいずれもソフトバンクホークスが勝利。現在2勝1敗でホークスが優勢に立っている。

こうした中、SNSで注目を集めているのは神奈川県出身ながらホークスファンを公言するアイドル・市村さんによるスタメン予想だ。

市村さんは第3戦を控えた28日午前、「おはようございます 日本シリーズ3戦目スタメン希望&予想」として、自らが選んだスタメンを投稿した。

「1(左)柳田選手 2(中)周東選手 3(右)柳町選手 4(一)山川選手 5(三)栗原選手 6(遊)今宮選手(川瀬選手...野村選手...) 7(二)牧原選手 8(捕)海野選手 9(投)モイネロ投手」

唯一、ショートの起用には悩む様子を見せていたが、他のポジションには迷いなし。投稿には、リバイバルブーム中のブランド「ANGEL BLUE（エンジェルブルー）」とホークスのコラボユニフォームを着た自らの自撮り写真も添えている。

同日午後には、ホークス公式Xが当日のラインナップを発表。なんと、市村さんが発表したスタメン表と全打順・全メンバーが完全一致していた。悩む様子を見せていたショートについても、市村さんが一番手に挙げていた今宮選手が起用されていた。

まさかの"9連単"に、SNSでは「あいちー、すご〜〜〜〜〜〜！！ ドンピシャ！！！！」「びっくりした！！！ さすがすぎる」など、驚きと称賛の声が相次いだ。

市村さん本人も自らの投稿を引用し、「え.....................え！！！！！？？！！？」と驚きを隠せない様子だった。

「え、卒業後の進路決まったかも」

実は市村さんがスタメン予想を的中させたのは、今回が初めてではない。

クライマックスシリーズ（CS）のパ・リーグファイナルステージ第6戦でも、「ファースト栗原選手、ショート川瀬選手、サード野村選手」の3選手について、スタメン予想を的中させていた。

さらに、この試合では最終戦までもつれ込んだCSをホークスが制し、崖っぷちからの日本シリーズ進出を決めている。

市村さんが「9連単」を達成した28日の試合も、2-1でホークスが勝利している。

脅威の的中率に、「すごい！ 小久保監督が参考にしてるんじゃないですか？ もしかして...」「来年は小久保監督の秘書とか作戦コーチとか就任あるんじゃないの？」「え、卒業後の進路決まったかも でもやっぱり寂しいから兼任で」などとする声が上がった。

「嬉しすぎて最高な1日でした.........」

市村さんは試合後、「日本シリーズ3戦目、甲子園球場来ちゃいました！！！！！！」と阪神甲子園球場で現地観戦していたことを報告。

「スタメン予想大当たりからのたかほーは 嬉しすぎて最高な1日でした......」と興奮冷めやらぬ様子でつづった。

今後も現地観戦を予定しているとみられ、「あと甲子園球場グルメでおすすめあったら 教えてください」と呼びかけている。

日本シリーズは30日の第5戦まで甲子園球場で行われる。先に4勝したチームが優勝となるため、第5戦を終えた時点で優勝が決まっていない場合、11月1日からはみずほPayPayドームに舞台を移し、最大第7戦まで行われる予定だ。