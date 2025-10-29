巨人は２９日、秋季キャンプ初日に合わせて来季の新コーチングスタッフを発表した。

ヘッドコーチを置かずオフェンス、ディフェンス、バッテリーの３部門のチーフコーチを設け、その下に１、２、３軍の各部門コーチが連なる形で、縦の連係をより明確にした。

吉村編成本部長は「３つの軸という形で、阿部監督がトップにいて、その下にオフェンス、ディフェンス、バッテリーのチーフがいると。オフェンスは打撃、作戦、戦略。ディフェンスは内野守備外野守備走塁。バッテリーは投手を含めての軸になります。３本の軸を直接２軍３軍にも同じような形で置きます。この狙いはとにかく１、２、３軍全軍が共通の同じ認識を持ちながらしっかりチームを１つにまとめていくと。同じ認識を持ちながら指導していくために３本の軸にしました。１軍から指示が出るということは２軍３軍にも共有する。２軍３軍から意見が出た時も１軍に吸い上げる。という形で役割分担をしっかりすることが狙いです。１、２、３軍全てのところでしっかり意思疎通しながら取り組もうということでこうした。一枚岩になる形に」と説明した。