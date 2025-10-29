巨人からドラフト６位で指名された浦和学院・藤井健翔内野手が２９日、同校で巨人の織田アマチュアスカウトチーフと担当の大場スカウトから指名あいさつを受けた。「ドラフトが終わってほっとした部分があったので、疲れが一気に来た１週間だった。新しい舞台でプレーできるので、より一層練習にも身が入りましたし、もっともっとやっていかないといけないなという気持ちになりました」と語った。

１８１センチ、９６キロの恵まれた体格から繰り出す打球速度は１６０キロを超え、高校通算３５発を放った大型スラッガー。阿部監督も「未来の岡本を目指してほしい」と期待する。実家の自身の部屋には岡本と吉田（レッドソックス）の打撃フォームの連続写真を貼り、参考にしてきた。「ずっと憧れて目指している選手なので、そう言ってもらえて嬉しい。そうなるためには厳しくやらないといけないという思いも同時にあります」と表情を引き締めた。

父・伸さんは大の巨人ファンで、中学時代までは捕手だった藤井も阿部監督に憧れていたという。「１０番のユニホームもリストバンドも持っていますし、小学校１、２年生の時は阿部監督のユニホームを着て公園で練習していた。キャッチャーで４番、チームを象徴する選手なので惹かれていました」と、憧れの指揮官の元でプロ生活をスタートする。

チームは今オフ、長年４番を務めてきた岡本のメジャー移籍が濃厚。将来の大砲候補として期待がかかる。「１番はホームラン王を取りたい。４番の仕事はどれだけチームに貢献できるか。最終的には日本を代表するスラッカーになりたい。その過程の中で、人としてという部分が大事になってくるので、まずは人間として成長していきたい」と誓った。