◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都競馬場・ダート１８００メートル）１週前追い切り＝１０月２９日、美浦トレセン

昨年の天皇賞・秋（１１着）の後から左前肢の脚部不安（深屈腱の支持じん帯の損傷）で長期休養していたノースブリッジ（牡７歳、美浦・奥村武厩舎）が、約１年ぶりとなる復帰戦に向けて復活の兆しをアピールした。Ｗコースで外マイネルケレリウス（５歳オープン）を追走する形から、５ハロン６７秒５―１１秒２で強めに追って約２馬身先着した。

先週に続いて手綱を執った岩田康は「いいと思うけどね。（昨年の）天皇賞・秋の前よりも良さげな感じはする。さすがに１年のブランクはあるけど、フレッシュ」と、感触の良さに声を弾ませた。昨年の札幌記念など重賞３勝を挙げている実績馬で、昨春のクイーンエリザベス２世Ｃで３着に好走するなど本来の能力を出せれば侮れない。

脚元のことを考慮して、今回はデビュー以来初のダート戦に挑む。鞍上は「ダートはやってみないと分からないけど、どこまでやれるのかだよね」と期待を抱いている口ぶりだった。奥村武調教師は「脚元への負担をまず考えたことと、ダートの適性がないとは思っていなくて、いつかはどこかで試したいというのもあったので、ちょうどいい機会」と説明。復活へ着実に歩みを進めている。