テクニカルポイント ドル円 10日線一時割り込む
154.71 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
153.34 エンベロープ1%上限（10日間）
152.06 現値
151.82 10日移動平均
151.32 一目均衡表・転換線
151.16 21日移動平均
150.30 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.93 100日移動平均
147.76 200日移動平均
147.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
147.26 一目均衡表・雲（下限）
安値は151.54と10日線を一時割り込んだ。この後しっかり割り込むようだと、下方向の意識強まる。
153.34 エンベロープ1%上限（10日間）
152.06 現値
151.82 10日移動平均
151.32 一目均衡表・転換線
151.16 21日移動平均
150.30 エンベロープ1%下限（10日間）
149.93 一目均衡表・基準線
148.21 一目均衡表・雲（上限）
147.93 100日移動平均
147.76 200日移動平均
147.61 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
147.26 一目均衡表・雲（下限）
安値は151.54と10日線を一時割り込んだ。この後しっかり割り込むようだと、下方向の意識強まる。