154.71　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
153.34　エンベロープ1%上限（10日間）
152.06　現値
151.82　10日移動平均
151.32　一目均衡表・転換線
151.16　21日移動平均
150.30　エンベロープ1%下限（10日間）
149.93　一目均衡表・基準線
148.21　一目均衡表・雲（上限）
147.93　100日移動平均
147.76　200日移動平均
147.61　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
147.26　一目均衡表・雲（下限）

安値は151.54と10日線を一時割り込んだ。この後しっかり割り込むようだと、下方向の意識強まる。