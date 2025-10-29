お店顔負け!?絶品「カルボナーラ」を作る3つのコツ

生クリームなしでも本格的な味わいに！

日ごとに気温が下がっていくこれからの季節に、濃厚クリーミーなカルボナーラを作ってみませんか。今回は、牛乳、卵、チーズ、バターを使って濃厚クリーミーに仕上げるレシピをご紹介します。生クリームを使わなくてもお店顔負けの絶品ができるコツをお教えします。

バターとチーズが具材のうまみと合わさって深い味に

日本ではカルボナーラに生クリームを入れるのがポピュラーですが、本場イタリアでは生クリームを使いません。コツをしっかりおさえて手早く調理すれば、初心者でも上手に仕上げることができます。

1. 鍋の湯が沸騰したら塩大さじ1、パスタを入れ、中火でゆでる。ゆで時間はパッケージに書かれた時間どおり。





2. フライパンにオリーブ油とにんにくを入れて熱し、香りが出たら玉葱、ベーコンを入れ、しんなりするまで炒める。バターを加え、塩コショウで味を整えて火を止める。





3. ゆで上がったばかりの熱いパスタをフライパンに入れ、あらかじめ合わせておいたソースの材料をフライパンに流し入れる。火はつけず、パスタの余熱だけでソースを仕上げるのがポイント。冷めないうちに手早く混ぜ合わせること。





つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「初めてでも失敗しづらく作りやすい」「生クリームなしでもバターとチーズが味わい深い！」など、簡単に本格的な味わいが出せることを絶賛する声がたくさん届いています。

最も重要なポイントは「卵に火を通しすぎないこと」です。パスタにソースを混ぜ入れた後は余熱だけで仕上げるので、卵にダマができて食感が悪くなるのを防いで、クリーミーでおいしいカルボナーラを作ることができます。ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。