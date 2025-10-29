土居志央梨、“男装の弁護士”から情熱のダンサーへ華麗なる転身 『10DANCE』石井杏奈も出演
動画配信サービス「Netflix」で12月18日より全世界独占配信されるNetflix映画『10DANCE（テンダンス）』。同名漫画（原作：井上佐藤／講談社「ヤングマガジン」連載）を実写化した本作は、社交ダンス界を舞台に、男性同士の情熱・闘志・嫉妬・愛を描いたラブストーリー。主演は竹内涼真と町田啓太が務め、8年ぶりの共演となる。
【画像】圧巻の開脚ポーズを披露した土居志央梨
このたび、ラテンダンス日本チャンピオンで世界に通用する実力を持ちながらも、ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（竹内）と、スタンダード（ボールルームダンス）日本チャンピオンで世界2位の記録を持つ“帝王”杉木信也（町田）のそれぞれのパートナー役として、土居志央梨と石井杏奈が出演することが明らかになった。
連続テレビ小説『虎に翼』の男装の弁護士・山田よね役で注目を浴び、主演となるスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』が来年3月放送予定の土居は、長いバレエ経験を活かした表現力で、ガラリとイメージの異なる情熱的なダンサー・田嶋アキを演じる。
かつてはクラシックバレエでプロの道も目指していたほどの実力を持つ土居が、見事な開脚ポーズを披露する瞬間を捉えた場面写真も公開された。本作では、力強くも妖艶な演技で観客を魅了するに違いない。
一方、『ガールズ・ステップ』や『チア☆ダン』など、映画やドラマでもダンスを披露し、『ソロモンの偽証』でブルーリボン賞新人賞を受賞するなどその高い身体能力と演技力に定評のある石井は、冷静で気品のあるダンサー・矢上房子を演じる。公開された場面写真からは貫禄すら感じさせる。
土居・石井ともに社交ダンスは未経験ながら、他ジャンルのダンス経験を活かしつつ、役作りのために厳しいレッスンを重ね、撮影ではダンスの美しさと激しさを体現。劇中では“二人の信也”と共に〈10ダンス〉の頂点を目指す中で、彼女たちがプレッシャーと闘う姿も見どころとなる。
あわせて、彼らの活躍を追うダンス業界誌の編集者役役として、浜田信也、前田旺志郎の出演も発表された。
