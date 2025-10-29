コロコロチキチキペッパーズのナダルが、チョコレートプラネット松尾駿の「素人はSNSをやるな」発言が炎上した一件について、自身の本音を告白した。

【映像】「チョコプラ炎上」に対するナダルの見解

それはテレビ朝日系で10月28日に放送された番組『クロナダル』の中での発言。MCのクロちゃん（安田大サーカス）、ナダルに加え、とろサーモン・久保田かずのぶ、お見送り芸人しんいち、モグライダー・ともしげがゲストとして出演し、５人の楽屋トークを定点観察。芸人の近況やSNS炎上問題などについて赤裸々に語る姿が放送されていた。

お見送り芸人しんいちが、チョコプラの炎上についてナダルに意見を求めると、ナダルは、松尾の発言は「仲間を守りたいからの発言」であり、その心情には理解を示した。しかし続けて、「でも正直な話言うと、もう芸人もSNSやめたらええやんって思って。めんどくさいなって」と自身の本音を語った。

松尾駿の発言は、2025年9月にYouTubeチャンネルで、お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹へのネット上での誹謗中傷に言及した際、「素人はSNSをやるな」という趣旨で発せられたものである。この発言が切り抜かれ、「一般人を見下している」と批判が拡大。炎上を受け、動画は削除・非公開となり、松尾と長田庄平は丸刈り姿で謝罪動画を投稿する事態となった。

ナダルは、芸人が「色々情報出して、色々プライベート見せて、みんな喜ばせたろと思ってやったっていうのに、色々言ってくる奴がおる」と、努力が報われない現状を指摘。その結果、「ボロクソ言われて治安の悪い場所になるんやったらやる必要ない」とし、SNSによって「どんどん世界が狭まってる」と感じていることを明かした。ナダル自身はSNSを「たまに案件くるからやってるだけや」と割り切っているという。

一方、クロちゃんはSNSが「めちゃくちゃ好き」だと述べ、自身が叩かれたり、会社に電話されるといった被害を受けているため、「30分に1回以上はあげない」という独自のルールを決めて投稿していることを明かした。クロちゃんは、SNSにおいては「好感度あるかないか、結構大事」だと分析した。これに対し、ナダルは「好感度まじいらんな。足枷にしかならない」と断言し、チョコプラの炎上も「やっぱ好感度のせいで言ったらあかんってなっただけやんな」と、好感度によって発言が規制されている現状を指摘した。とろサーモン久保田は、世間から叩かれ慣れているクロちゃんを「最強」だと評した。

またナダルは、炎上を招く人々について「炎上に関してはやっぱ頭使ってなくて動いてる人間ってめっちゃ多いと思う」「文脈とか全部聞かずに、叩きたいだけというか。なんかもう捌け口みたいな」と推測。

ナダルは最後に、炎上させるのは「結構変わった人が炎上させたりするから、SNSの声はあんま過大評価せんといてほしい」「ほんまにその一部が世間の声じゃない」と、SNS上の声と世論を区別するよう改めて強調した。